Edgar Medrano: "Cada día busco superarme en la liga"

El colombiano Edgar Alejandro Medrano de 26 años de edad y atacante del Once Deportivo de Ahuachapán, es uno de los tres jugadores cafeteros que lideran por hoy la tabla del Hombre Gol del torneo Apertura 2021 con tres anotaciones, siendo su mejor arranque en el fútbol nacional ya que en tres presentaciones con el plantel aurinegro en este mes de agosto, incluyendo el juego internacional oficial ante el Comunicaciones de Guatemala por la fase preliminar de la Liga CONCACAF 2021 ha anotado cuatro goles de forma consecutiva, por lo que lo convierte por ahora en el referente del gol del equipo occidental al alcanzar la cifra de 10 goles en 20 juegos de liga con los colores amarillo y negro .

¿A qué se debe el buen momento de Edgar Medrano en la liga donde has anotado tres goles en dos partidos del Apertura 2021?

Primero agradecido con Dios y es el fruto del trabajo del día a día; la verdad estamos trabajando de gran manera para poder tener esta clase de resultados y muy feliz por pasar estos momentos con mi equipo.

Lo cierto es que ya son cuatro goles en tres partidos si unimos el juego en Guatemala contra el Comunicaciones de la semana anterior...

Agradecido por eso, sabíamos lo que habíamos preparado cuando fuimos a Guatemala a jugar el jueves anterior en busca de un buen resultado, eso fue lo que fuimos a buscar en Guatemala, hacer un buen partido y gracias a Dios lo obtuvimos que nos mantiene aún con vida y que buscaremos la clasificación en el Cuscatlán este próximo jueves.

¿Ya superaste la transición de jugar primero fútbol sala y luego estar jugando en segunda división en nuestro país?

Cuesta en verdad adaptare a la liga mayor luego de hacerlo en segunda división ya que las cualidades que tenía como jugador, me vieron, creyeron en mí y por eso llegué al Once Deportivo, agradecido por el apoyo recibido ya que me ha ayudado mucho para superarme cada día. La transición de fútbol sala al fútbol 11 también fue complicado. Posiblemente fue menos que en segunda porque es el mismo fútbol pero en pequeño, tuve más dificultad en segunda división por la clase de canchas en las que tuve que jugar, pero eso me ha ayudado para poder seguir creciendo como futbolista y como persona.

Recibiste muy buenos comentarios en Guatemala por tu presentación ante Comunicaciones a quienes les anotaste...

Agradecido por eso, la verdad es que el profesor Romero nos pidió a salir a jugar sin ninguna presión, que éramos talentosos, que saliéramos a proponerle también, que así como ellos atacaban nosotros también lo podíamos hacer, fue lo que hicimos en una cancha muy dura, muy pesada por la lluvia y eso nos costó mucho adaptarnos a ella, por eso en el primer tiempo nos costó bastante ya que no practicamos en ella. En el segundo tiempo salimos mejor, me tocó marcarles y eso nos brinda muchas esperanzas para nuestra clasificación.

Te has entendido muy bien en el ataque con el jamaicano Craig Foster...

Es verdad eso, uno y trata de adaptarse en este fútbol, muchos se mueven las piezas, uno trata de moverse mejor en este fútbol ya que el mercado salvadoreño se mueven mucho las piezas, especialmente los extranjeros. Es bueno adaptarse con el que venga, m e he entendido bien con Foster, nos hemos adaptado ambos bien al juego que hacemos y eso ayuda porque nos brinda buenos resultado para ambos, ya anotó dos goles y me alegro por él porque sé que buscaba esos goles desde el juego ante el Águila pero no le salieron; contra Jocoro fue diferente, nos entendimos mejor y allí están los resultados.

¿Cómo analizás el juego de este jueves en casa ante el Limeño por la liga?

Será difícil e interesante ya que enfrentaré al equipo del técnico que me ha ayudado mucho en mi carrera como lo es el profesor Bruno Martínez, estoy muy agradecido con él, sabiendo que es un equipo duro, que no ha logrado ganar y por ello llegarán a buscar esa victoria, pero nosotros no queremos perder en casa y lucharemos por seguir esta buena racha.

Edgar Medrano celebra el gol que anotó ante el Comunicaciones en la Liga CONCACAF. Foto: EFE.

¿Ya tienen puesto los ojos en Comunicaciones para el próximo jueves 12?

Por el momento, no, debemos jugar dos partidos más en la liga antes de enfocarnos de lleno en ese partido que puede marcar nuestra clasificación y enfrentar al Alianza en la otra fase. Hay que prepararnos, seguir trabajando para llegar a ese partido bien, evitar cometer los errores que hemos tenido y por eso será vital hacer bien las cosas en la liga, ganar los próximo dos juegos para llegar bien ante Comunicaciones.

¿Qué diferencia has encontrado con la labor de Carlos Romero en el banquillo con lo que hacía el mexicano Bruno Martínez?

La verdad, me ha aconsejado mucho, siento que su labor es interesante, pendiente con los jugadores, nos ha enseñado mucho marcar y atacar, me ha pedido que me divierta, que juegue con libertad en la cancha y eso es lo que hago, es muy exigente con su fútbol, nos enseña a ser agresivo a la hora de tener la pelota y cuando la perdemos para conseguir el resultado.