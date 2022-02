Edgar Medrano: “Águila no ha dado todavía el 100%”

Edgar Medrano, jugador de Águila, comentó sobre la actualidad del equipo migueleño tras perder el invicto en la pasada jornada ante Chalatenango.

El atacante cafetero no estuvo de titular en el último encuentro ante los norteños y aunque ingresó en la parte complementaria, no pudo evitar la derrota en la noche del aniversario 96 del club.

En lo que va del certamen, el ex atacante de Once Deportivo lleva tres goles con la camiseta naranja y espera poder anotar en los siguientes encuentros para que Águila sea protagonista en el campeonato.

¿Cómo están los ánimos en el equipo tras la última derrota ante Chalatenango?

El grupo está bien, estábamos un poco triste por haber perdido en el aniversario, más siendo un equipo como Águila que siempre tiene que estar peleando los primeros lugares y ganar. Hay que asumir la derrota con humildad y seguir adelante.

¿Te sorprendió que entraras de cambio en el último partido luego de venir siendo titular?

No me sorprendió que entrara de cambio en el último partido porque el equipo ya demostró que tiene jugadores que le pueden aportar al equipo. Son decisiones que uno tiene que respetar del profesor pero no creo que el partido se haya perdido por eso. Se perdió jugando en el campo de Chalate.

¿Cómo va el acoplamiento con tus nuevos compañeros en el ataque como Burbano, Caetano y Kevin Santamaría?

Vamos de la mejor manera, Burbano es un excelente jugador que va muy bien al ataque, lo mismo con Santamaría, creo que nos hemos juntado de la mejor manera. Con los demás muchachos también nos llevamos bien mostrando un equipo sólido a lo largo de estas jornadas.

¿Cómo te sentís físicamente tras una seguidilla de partidos?

Estamos trabajando al 100%, yo me siento bien, puede que uno tenga un poco de fatiga de jugar todos los partidos. El descanso nos vino bien contra Chalatenango y creo que estuvo bien en el último partido pero ellos se cerraron y así es bien difícil. Hay un fuera de lugar que pudo haber cambiado la historia.

¿Molestan los comentarios sobre los arbitrajes en los partidos de Águila?

Claro que molestan porque siempre tienen al Águila en el centro de atención y cuando otros equipos tienen similitudes, no los enfocan. Creo que después del partido con Marte, nos enfocan demasiado y si tú te das cuenta en el partido con Chalate nos anularon dos jugadas legítimas, de la misma manera en el encuentro con Metapán que nos afectan y esperamos que sean parciales y puedan mejorar porque eso sí nos afecta un poco.

¿Crees que se ha alcanzado el máximo rendimiento con Águila en el presente torneo?

Creo que el equipo no ha dado todavía el 100%, vamos por buen camino con los jugadores que han llegado y con los que estaban también. Creo que Águila hará algo meritorio este campeonato y será protagonista pero eso se construye y va paso a paso.