Edgar Henríquez: "Estoy contento porque sumamos de visita"

El nuevo técnico de Jocoro Edgar 'Kiko' Henríquez destacó el empate que consiguió su equipo en el estadio Barraza ante Águila.



El entrenador de los fogoneros salió satisfecho del debut en el Clausura ya que se le igualó a uno de los equipos grandes del certamen.



"Estoy contento porque sumamos de visita. Ya sobre los últimos cinco minutos Águila nos encima pero en líneas generales me voy satisfecho", dijo Henríquez.



A lo largo del encuentro, el equipo aguilucho se vio incómodo en su propia cancha debido al parado táctico que realizó el cuadro de Morazán.



"Me gustó la propuesta del equipo, venimos y no nos metimos atrás. Con un bloque alto incomodamos a Águila en la salida", explicó 'Kiko'.



A pesar de haber sacado el punto en condición de visitante, el entrenador nacional mencionó que tienen que seguir trabajando en la elaboración de juego luego de la recuperación.



"Tenemos que hacer el ajuste cuando recuperamos y pasamos adelante, ahí no estamos precisos. En el primer tiempo no estuvimos finos h nos desesperábamos para salir jugando", mencionó el entrenador de Jocoro.



El técnico de Jocoro también avisó que a medida que vaya transcurriendo el torneo, el equipo de Tierra e Fuego mostrará una cara diferente.



"No nos vamos con la manos vacías y eso es importante. A medida que vayan pasando los partidos habrá un juego distinto con un poco más de asociación y no tan directo", agregó el técnico nacional.