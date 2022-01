Edgar Henríquez: "Estoy asumiendo un desafío importante"

Edgar ‘Kiko’ Henríquez vuelve a dirigir en primera división, en esta oportunidad estará al frente de Jocoro luego de entrenar varias temporadas a la reserva de Alianza.

Henríquez llega a suplir la baja que dejó Víctor Coreas en la dirección técnica fogonera y adelantó que le dará otra cara al cuadro de Jocoro tratando de pelear los primeros puestos de clasificación.

El entrenador nacional también habló sobre su paso por las reservas del cuadro capitalino dónde fue protagonista de la promoción de varios jugadores a la liga mayor.

¿Cómo va la preparación del equipo a pocos días del inicio del Clausura?

No puede ir mejor, estamos trabajando muy bien ya desde hace dos semanas prácticamente. El equipo está completo con algunos inconvenientes, pero esperamos que se corrijan antes del partido con Águila. Anímicamente el grupo se ve muy bien. Estoy asumiendo un desafío muy importante. Trabajar en la zona de oriente es sumamente distinto, pero todo tiene sus ventajas porque me he encontrado un grupo bien receptivo.

¿Este será el grupo definitivo o espera incorporar más piezas?

Hasta cuando finalice el mercado de fichajes, las posibilidades van a estar abiertas en ciertas posiciones, pero en un 90% el grupo ya está definido. Vamos a ver si encontramos otra pieza, sabemos que a esta altura es un poco difícil por la transición del torneo Apertura a Clausura.

Estuvo varios años en Alianza ¿Por qué hasta ahora regresa a dirigir en liga mayor y no antes?

Cuando asumo en la reserva de Alianza, surgen algunas ofertas, obviamente yo la consulto y me dijeron que no la tomara porque el proyecto recién iniciaba. También quiero aclarar que yo no nunca quise asumir a dirigir al primer equipo cuando Alianza vivía una pequeña crisis con Jorge Rodríguez cuando lo iban a separar. Aparte de la situación del primer equipo, el proyecto de reserva era muy bueno y decidí quedarme con la formación de jugadores.

¿Cómo calificaría su paso por Alianza en reservas?

Fue muy fructífero, me dejó satisfecho más aún cuando los chicos pudieron fichar con los primeros equipos

¿Ya lo había buscado Jocoro en los torneos anteriores?

Jocoro me buscó previo a la pandemia y desistí porque teníamos un buen proyecto en Alianza y quise seguir con la formación de los chicos. Esta segunda vez que la dirigencia de Jocoro me contactó dije que ya era momento porque también uno tiene que romper ese estado de confort para las aspiraciones que uno puede tener en la vida y volver nuevamente en primera. Todavía tenía contrato con Alianza por un torneo, pero lo platiqué con la directiva y no hubo ningún inconveniente para salir del equipo y quiero agradecer eso.

¿Cómo se siente al saber que varios jugadores subieron al primer equipo o a otras instituciones de primera?

Muy contento la verdad, esta semana estaba leyendo que Platense incorporó a un chico que estuvo con nosotros. Harold Osorio y Emerson Mauricio jugaron con reserva, pero ya habían debutado en la mayor. También, a Marcelo Díaz que está en Once Deportivo lo habíamos tenido en reserva de Alianza y eso la verdad que a uno lo alegra. José Portillo fue otra de las novedades que tuvo el torneo cuando jugó con Marte y FAS luego de haber estado en reserva.

¿Cuál es la principal diferencia para usted entre dirigir en primera a comparación de reserva?

La formación sin lugar a duda. En reserva el principal objetivo no es ganar el torneo sino formar a los jugadores en cambio en primera ya competís y tenés otros objetivos como ser campeón, clasificar a semifinales y la exigencia es diferente. Todo es posible en el primer equipo y un ejemplo es lo que hizo Platense y Chalatenango.

Jocoro siempre se ha caracterizado por ser un equipo duro en casa que juega a la contra. ¿Seguirá con esa línea o tiene otro estilo de juego?

Tengo una inclinación por algo distinto, desde el parado táctico hasta el modelo de juego, ojalá que los resultados acompañen. Uno tiene la percepción de cómo viene jugando Jocoro y romper eso no es fácil, pero tenemos jugadores para trabajar de manera diferente y mostrar algo distinto.

¿Qué objetivo se ha trazado con Jocoro para el Clausura?

El objetivo que nos hemos trazado es sumar la mayor cantidad de puntos posibles y lograr terminar en una posición cómoda en la tabla y no estar arañando el octavo puesto.

¿Qué tan importante será el apoyo de la afición?

Queremos invitar a la gente que apoye al equipo porque somos un municipio con una población pequeña entonces queremos darle la importancia a que la gente asista y apoye porque eso marca la diferencia cuando uno juega de local.