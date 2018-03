Fútbol Édgar Dubón, un licenciado en las semifinales de liga mayor El jugador del Isidro Metapán tuvo un sábado inolvidable: recibió su título universitario y clasificó a semifinales del Apertura 2017. Por El Gráfico Enlace copiado

Enlace copiado Edgar Noé Henríquez Dubón culminó el sábado uno de sus sueños: graduarse de su carrera universitaria. Pero también logró otra de sus aspiraciones: ser semifinalista del fútbol profesional. Por la mañana de ese día, Dubón lució su birrete de graduado, posó con su título de Licenciado en Ciencias de la Educación, con Especialidad en el Idioma Inglés, el cual obtuvo de la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES). Y ya por la tarde el también jugador metapaneco se puso los botines y enfrentó con los suyos al Chalatenango, con el que perdieron 2-3 en la vuelta de cuartos de final, pero que igual les permitió acceder a semifinales del Apertura 2017.

"(El sábado) estaba muy emocionado, dudé de si podía asistir porque a veces a uno le toca ir a Oriente (a jugar) y se va un día antes, pero al final pude ir y lo disfruté. A la vez, también deseaba poder ir al partido y dar una alegría más a la gente", confesó el defensa de los caleros.

Para el oriundo de San Lorenzo, Ahuachapán, combinar estudios y carrera deportiva no es fácil. "Cada vez que me chocaban actividades y entrenos yo trataba de llevar una buena relación con los docentes y también llevar de la mano las actividades; gracias a Dios los licenciados me comprendían y apoyaban", explicó.

PLANEA SU FUTURO

El jugador de 25 años sabe que el fútbol es pasajero pero igual tratará de seguir disfrutando su labor en las canchas y ya piensa en su futuro.

"A uno siempre le dicen que el fútbol solo es un momento, una etapa corta, pero veremos hasta dónde nos lleva el fútbol y si se dan nuevas oportunidades. Si no, ya tengo mi título y puedo ejercer", expresó satisfecho.

Dubón también dijo que no solo ha combinado su rol en el Metapán, sino también el de estudiante y, desde hace dos años, el de padre de familia.