Édgar Dubón a las puertas del alta en Metapán, luego de grave lesión

El defensor del Isidro Metapán, Édgar Dubón Henríquez, habló con EL GRÁFICO sobre la evolución de una rotura de ligamentos que sufrió en abril pasado y ya cuenta las semanas para recibir el alta.

El jugador, que en diciembre del año pasado culminó estudios académicos a la par de su carrera como deportista, dijo que sufrió la lesión en su rodilla derecha en un juego con Audaz, del torneo Clausura 2018.

"Di un giro y quizá se me trabó el pie y sentí el dolor, fue como que solo la parte de arriba de mi rodilla derecha giró. Al final, me hicieron exámenes y me detectaron la rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha", indicó.

Dubón, titular constante en las alineaciones caleras en ese certamen y en el torneo previo (Apertura 2017), indicó que finalmente fue operado en julio pasado y en agosto inició los trabajos de rehabilitación, para posteriormente realizar labores de gimnasio.

"Mi familia me ha apoyado y me dieron ánimos cuando supe de la lesión. El equipo tampoco me dijo tirado cuando les dije que no me sentía bien, porque un ortopeda me dijo primero que solo era un esguince, pero no me confié y vi a otro, que me confirmó la rotura", contó.