Edgar Cruz finalizó su ciclo con el Jocoro

Para el delantero Edgar Adonay Cruz, goleador nacional del Jocoro FC desde la tercera división profesional, ha sido difícil cerrar su ciclo con el equipo fogonero pero sus deseos de superación y de poder trascender en la liga lo empujó para aceptar la oferta de Luis Ángel Firpo y portar la camiseta tricolor para los próximos dos torneos cortos luego que su contrato deportivo con el equipo de Morazán finalizó en el torneo anterior.

"Voy a jugar en Firpo, firmamos el contrato a finales de abril, siento que mi ciclo con Jocoro finalizó por ahora, estamos viendo la oportunidad en Firpo ya que con Jocoro estuve cinco años desde el 2015 que llegué cuando el equipo estaba en tercera división hasta el ascenso del equipo en el 2018 y su andar en liga mayor", afirmó el jugador de 26 años nacido en la población de Conchagua de La Unión.

Cruz quien anotó 17 goles en los últimos cuatro torneos cortos vistiendo la camiseta auriazul afirmó que "la experiencia que tuve dentro de Jocoro fue bastante, valoro mucho el trato de la gente, ellos se encariñaron mucho conmigo, valoro la amistad que hice en Jocoro y con sus aficionados, agradecer a la directiva del equipo, al presidente Leonel Hernández por el apoyo y la oportunidad que recibí, fue parte del esfuerzo que hice que me mantuvo en el equipo y ahora ya es tiempo de ver para otro lado y ver si en un futuro nadie sabe, pueda retornar", afirmó el delantero oriental quien completó 68 partidos de liga con el plantel morazánico.

El popular "Queca" Cruz aseguró que aceptó la oferta del equipo pampero luego que no pudo llegar a un acuerdo con la dirigencia jocorense que encabeza Leonel Hernández ya que aclaró que la primera opción era seguir con los fogoneros.

"La oferta de Firpo fue la única que recibí, en Jocoro tuve la oferta de renovar con ellos pero no llegamos a un acuerdo económico con el presidente del equipo y por eso decidí tomar la oferta que me ofrecía el equipo para firmar con ellos por un año", indicó el ariete nacional.

Sobre sus mejores y peores momentos como integrante de Jocoro, Edgar Cruz fue tajante en apuntar un par de momentos que marcaron su vida como profesional.

"Lo mejor de mi carrera en Jocoro fueron cuando estuvimos en las finales de segunda división para poder ascender directamente a primera división sin necesidad de jugar la serie de repechaje de ascenso y cuando ascendimos invictos a segunda división en el Clausura 2016 ganando la final al UDET", comentó sin titubear. "Lo que en verdad deseo olvidar fue el desgarro que sufrí en el aductor izquierdo en la final del Apertura 2017 ante El Roble. Fue duro recuperarme ya que pasé tres meses en proceso de recuperación ya que no jugué toda la fase regular de ese torneo Clausura 2018", destacó.

Cruz no dejó a un lado comentar lo que espera dentro de las filas pamperas donde su deseo de crecer futbolísticamente lo ha empujado de salir de Morazán.

"Lo que espero en Firpo es poder desarrollarme más, es un bonito reto, con una enorme afición, trataremos de hacer las cosas bien, con humildad y sacrificio, sé que el profesor Renderos Iraheta está formando un buen equipo y tratar de aportar lo que uno sabe lo como es anotar goles", aseveró el atacante criollo.

Pese a que nunca ha defendido la camiseta nacional la experiencia que tuvo en uno de los microciclos al cual le invitó el técnico mexicano Carlos De los Cobos lo lleva pegado a su piel.

"Espero que las cosas me salgan bien para poder regresar a una convocatoria a la selección mayor, la experiencia que tuve el año anterior fue increíble, me llamaron a tres microciclos y aunque no me tomaron en cuenta para jugar los partidos oficiales en el Caribe en Montserrat y Santa Lucía, la experiencia que tuve en esos días me motiva para buscar de nuevo ese llamado", acotó.

Por el momento, Edgar Cruz se mantiene resguardado en casa de su madre, Gregoria Cruz, su compañera de vida, Zuleyma Maldonado y sus tres hermanos.

"Estoy en el caserío Chachagua del cantón Piedras Blancas del municipio de Conchagua en mi casa con mi familia, mi mamá, mis hermanos (José, Tito y Brayan) y mi señora, acá ayudando junto a mis hermanos a levantar el muro de la casa de mi mamá por lo que he estado ocupado, pensando también en la preparación de la tierra para la siembra de maíz, frijol, yuca y otras verduras, sembraremos de todo un poco, solo esperando la normalidad de las lluvias por esta zona."