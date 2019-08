Edgar Cruz: “Primera vez que me expulsan de esa manera”

El atacante de Jocoro, Edgar Adonay “Queka” Cruz, lamentó en conferencia de prensa su expulsión del partido ante Municipal Limeño al minuto 69 de juego por una tarjeta que a su criterio fue injusta y en los momentos en que el equipo Fogonero era mejor que el plantel local.

“No me explico en realidad el por qué el señor réferi creyó que yo lo quería engañar en esa jugada donde me botaron dentro del área. Cuando me caí y veo que él viene corriendo hacia mí y me muestra la tarjeta amarilla le pregunto porqué me amonestaba y me dijo por simular una falta, luego me sacó la roja porque era la segunda amarilla que recibía”, explicó el atacante unionense de 25 años.

Jocoro jugó los últimos 21 minutos de juego donde acosó a los locales por lograr el gol de la ventaja ya que había empatado el juego al 49’.

Cruz recibió la primera tarjeta amarilla al 18’ por reclamos al juez Vicente Ruiz cuando le dijo el porqué no amonestaba al volante Isaac Zelaya de Limeño luego que su compañero Romel Mejía recibiera un codazo del jugador migueleño.

“Fue por eso, le dije que por qué no amonestaba al otro jugador si había visto la falta y de respuesta me amonestó”, afirmó el jugador de Jocoro, quien se perderá el duelo ante Alianza este miércoles por la tarde en Santa Rosa de Lima.

El atacante oriundo de Conchagua confesó que “es la primera vez que lo expulsan así en primera división. "Ya está, no puedo hacer nada y lo único que me queda es seguir trabajando para el otro partido.”