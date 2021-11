Edgar Cruz: "Firpo está para ser campeón"

Edgar Adonay Cruz, el atacante de Luis Ángel Firpo y conocido en sus lares como "Queca" ha encontrado por fin el camino hacia el gol, esa misma ruta que le fue esquiva durante las ocho fechas en que apareció con la camiseta tricolor y que en las dos últimas jornadas ha sido el referente de los toros al anotar tres de los cuatro goles que Firpo le ha anotado en su orden am Atlético Marte y al Santa Tecla.

"Ya despertamos en el torneo, mi lesión me ha tenido callado en cuanto a los goles, he estado jugando poco pero los goles no llegaban, pero a Dios gracias los goles han llegado a tiempo" simplificó el atacante oriental que el sábado anterior en Las Delicias celebró sus 28 años de vida anotando un doblete para sumar 24 goles en primera división.

En dicho partido, Cruz recibió un corte en su cabeza producto del choque que sufrió junto al central Alexander Mendoza de los periquitos apenas comenzando el juego al buscar una pelota aérea.

"El golpe que recibí con Mendoza en mi cabeza fue difícil, me pusieron al final cuatro puntadas pero eso me animó para que los goles llegarán, la verdad es que estoy contento por el esfuerzo que he estado haciendo y porque ya los goles han llegado en las dos fechas pasadas", acotó.

Cruz confía plenamente que su equipo dará pelea en las siguientes fases del torneo a fin de disputar la final el próximo 19 de diciembre en el estadio Cuscatlán.

"Siento que Firpo está para campeón, tenemos un buen plantel, somos un equipo que ha trabajado mucho, los goles han llegado por los demás compañeros y siento que vamos por buen camino para llegar a la final, no importará el rival para ser amaron hay que gansrle a todos", afirmó el atacante unionense.

Sobre el duelo de este sábado sábado el Sergio Torres ante el Águila, "Queca" Cruz afirmó que "el juego ante Águila será el parámetro para nosotros, en la primera vuelta el Águila se nos escapó, fue muy duro soportar ese empate de último momento, sabemos que Águila dará la pelea, no puede darse el lujo de perder por tercera vez consecutiva", destacó.

Oriundo del Caserío Chachagua de la jurisdicción de Conchagua, La Unión, Edgar Cruz confesó que en Firpo se siente cómodo, más que en la interna interna Jocoro donde se dio a conocer.

"En Firpo me he sentido más cómodo que en Jocoro, pero a ellos les agradezco por los buenos momentos que me dieron, ellos me dieron la oportunidad de debutar en primera división, estuve con Jocoro desde tercera división y vivo agradecido con ellos por siempre", admitió.

Cruz reconoce que lidiar con el profesor Roberto Gamarra es toda una aventura, por su experiencia, consejos y sobre todo por la confianza que le ha brindado.

"El profesor Gamarra siempre me pide dar más, sabemos que es una persona exigente, ahora nos recuerda que viene lo mejor de la liga, que estemos concentrados y que no suceda lo mismo que en Santa Tecla donde estuvimos ganando por dos goles y al final nos empataron, son cosas que no deben suceder si queremos llegar a la final."

Finalmente, Edgar Cruz confesó que uno de sus anhelos es ser convocado a la selección nacional.

"Uno de mis sueños es llegar a la selección, es lo que cualquier futbolista desea, llegar a ese grupo y por ello debemos responder con goles, vamos a seguir trabajando con humildad como lo he hecho siempre y a responder con goles."