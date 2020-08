Eddy Valle, refuerzo y profesional en Laboratorio Clínico

El Atlético Marte sigue anunciando sus refuerzos para el retorno a la primera división en este Apertura 2020 y uno de ellos es el extremo derecho Eddy Valle. Este jugador, quien tendrá también su vuelta en el máximo circuito profesional, aseguró estar con mucha motivación para encarar el nuevo desafío.

Valle estuvo anteriormente en la liga mayor con el Dragón, de la mano del entrenador nacional Mario Martínez y luego Nelson Ancheta, así como en el Firpo con Ramón Sánchez. Esto le permite tener la experiencia necesaria para saber a qué enfrentarse en la nueva temporada.

"Contento por esta oportunidad. Ya estuve en la primera división y tengo mi experiencia, ahora vemos luz al final del túnel por todo el tiempo que pasamos sin fútbol, tengo muchos amigos que viven en islas de Puerto El Triunfo y también dependen del fútbol y que regrese la actividad, es una buena noticia", dijo.

Tras el descenso de los pamperos en el Clausura 2019, Valle se dedicó al último sprint para culminar su carrera como licenciado en Laboratorio Clínico en la Universidad Andrés Bello. Por cosas de la vida, sus prácticas las debía realizar en Puerto El Triunfo, del departamento de Usulután, y recibió el llamado del Mar y Plata (con sede en ese municipio) para jugar en la tercera categoría, la cual aceptó.

"Estaba por terminar las prácticas de mi carrera y tuve que priorizar. Por ello fue que dejé un poco de lado la primera división y estuve más que todo en segunda y tercera. El profesor Amaya me contactó para que estuviera en el Mar y Plata y no me quedó mal. Estuve ahí por un año y haciendo mis prácticas en la Unidad de Salud y después iba a entrenar. Hicimos buen torneo", expuso.

Valle es originario de San Salvador, pero debido a que sus padres se fueron a Estados Unidos de tuvo que ir a San Miguel con la familia de su mamá. Primero quería estudiar diseño gráfico en la Universidad de El Salvador, pero una amiga que estudiaba Laboratorio Clínico le animó para cursarlo. Ahora finalizó las materias y espera graduarse para fin de año pues ya inició los trámites.

Dentro de sus planes está el poner su clínica especializada y "se me han abierto puertas. Nos hemos puesto a disposición con médicos y estamos en San Salvador para este nuevo proyecto".

El torneo

El fútbol sigue siendo su pasión. Tras llegar a un arreglo con el Atlético Marte, Valle ha recargado sus expectativas para que el equipo pueda marcar diferencia. Reconoce que desde ya será un torneo atípico debido a la pandemia lo que supone nuevas normas en los protocolos para el desarrollo del mismo, así como un cambio de formato.

"Sabemos que hay ganas de hacer bien las cosas pero también hay rivales fuertes. El Alianza tiene jugadores bien formados, está completo. El Santa Tecla tiene una filosofía de juego bien marcado y mantiene una base, por ello es que son difíciles. En tanto el Chalatenango también tiene si experiencia. Será un buen torneo, diferente, pero con muchas expectativas", agregó.