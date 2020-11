Ecuador gana por tercera vez seguida y golea a una deslucida Colombia

El defensa central Robert Arboleda, a los 7 y 91 minutos; el atacante Angel Mena, a los 9; el goleador Michael Estrada, a los 32; el defensa central Javier Arreaga, a los 39, y el delantero Gonzalo Plata, a los 78, marcaron la goleada ecuatoriana.



Por su parte, el centrocampista James Rodríguez descontó de penalti a los 45+1.



La selección ecuatoriana, dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, llegó a 9 puntos, mientras la colombiana, orientada por el portugués Carlos Queiroz, quien con este resultado quedó en la cuerda floja, sigue parcialmente séptima con 4 enteros.



Ecuador dio un baile de fútbol, con una lluvia de goles sobre Colombia, que no encontró la manera de frenar a los bólidos locales, que en 39 minutos ya habían anotado 4 tantos.



La velocidad para cubrir los espacios, para hacer la cobertura y lanzarse velozmente al ataque fueron algunas de las fórmulas que el seleccionado colombiano no logró descifrar ni controlar.



El central Arboleda metió el primero con remate al costado derecho de Camilo Vargas, al minuto 7, al aprovechar un doble cabezazo dentro del área rival.



Colombia no logró reponerse porque a los 9 minutos el atacante Mena anotó al aprovechar un pase en vertical desde su zona del defensa Arreaga y entre Jeison Murillo y Johan Mojica remató al costado derecho del portero.



El atacante Estrada decretó el tercero, tras esperar el pase desde la izquierda de Mena y empujar el balón al fondo de arco, al minuto 32, tras tres pases de primera intención entre Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo y Mena.



Gonzalo Plata, que reemplazó al debutante Adolfo Muñoz, hizo un cambio de frente con centro que bañó a todos los defensas, Arboleda bajó el balón para que Arreaga perforara por cuarta ocasión el arco de Vargas, al minuto 39.



Colombia marcó el descuento con tiro penalti de Rodríguez, al minuto 45+1 luego de una gran jugada de Duván Zapata, que se fabricó el espacio, pero el defensa Arreaga le cometió la falta.



Estrada tuvo en su remate de derecha el quinto, pero calculó mal y el balón se escapó junto al vertical derecho, al minuto 59.



Otro contraataque del local, fruto de la presión de Estrada para quitarle el balón a Cuadrado, permitió que Ibarra enfilara un violento remate, que salvó en gran acción el portero Vargas, al minuto 62.



El atacante Plata ensambló una gran acción por derecha con Mena, que de tacón habilitó al joven atacante para que rematara con gran comba, lejos del portero, para el quinto ecuatoriano, al minuto 78.



Ecuador jugó con uno menos a partir del minuto 80, por la expulsión de Plata, que ya amonestado se sacó la camiseta para celebrar el tanto, recibió la segunda amarilla y también la roja.



El sexto gol ecuatoriano cayó tras un tiro libre del defensa Estupiñán, que prácticamente sacó de la línea el portero Vargas, atento estuvo Arboleda para pescar el rebote y depositar el balón en el arco colombiano, al minuto 91.



En la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas, pactada para marzo próximo, Ecuador visitará a Venezuela y Colombia será local frente a Brasil.