Eber Caicedo: "Se que vamos hacer un buen torneo"

Firpo sacó un punto del Barraza jugando con un hombre menos gran parte del segundo tiempo que lo deja como líder de la zona y en el grupo A de la segunda fase.



"Sabíamos que era un partido muy difícil con uno de los grandes del país. A pesar de eso somos once contra once en la cancha y dimos lo mejor de nosotros", expresó Eber Caicedo.



El cuadro usuluteco finalizó invicto la fase regional cosechando tres victorias y tres empates, dejándolo también como una de las defensas menos gokeadas de lo que va del torneo .



"Partido a partido fuimos mejorando y ahí esta el resultado. Tuvimos que ir creyendo más en nosotros para aspirar a los primeros lugares .Yo creo que esto nos llena de confianza y muchas ganas de seguir. Tenemos un gran equipo, una gran familia y tenemos que seguir dándole para adelante. Esto nos llena de aspiraciones para pelear cosas grandes", comentó Caicedo.



Luego de la salida de Matías Coloca, Gabriel Nuñez y Armando Polo, el ecuatoriano ha llegado para suplir una d elas plazas de extranjeros junto al meta Joel Almeida.



"Me ha costado aclimatarme por el calor de acá y acoplarme al equipo. Yo creo que paso a paso voy a ir avanzando y dar más de mi", detalló el delantero.



Con el empate de hoy, Firpo aseguró su presencia en el grupo A con el resto de líderes de zona que ya tiene estancado a Alianza y a la espera de lo que haga Once Deportivo y Metapán en sus respectivos encuentros de mañana.



"Por ahí he visto algunos partidos de Alianza y Once Deportivo. Se que van a ser rivales fuertes como Águila pero siempre hay que mentalizarse dar el 100% cada uno y se que estos muchachos tienen muchas ganas y se que vamos hacer un buen torneo", explicó el jugador ecuatoriano.