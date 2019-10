EN VIVO: Partidos de la fecha 15 del fútbol mayor

El Águila recibe al Chalatenango en uno de los juegos más destacados de esta fecha 15 del torneo Apertura 2019, mientras que el Limeño empató 2-2 con el Santa Tecla, en un choque en el que el vencedor saltaría al segundo puesto. Así lo hizo, momentáneamente, el Tecla.

Seguí las acciones de los tres choques de esta tarde acá:

FINAL: LIMEÑO - SANTA TECLA

Cucheros y pericos buscaban la segunda plaza, sabiendo que el perdedor podía ser desplazado por El Vencedor -que chocaba con Sonsonate por la noche- por lo que al final acordaron un reparto de puntos en el Ramón Flores Berríos.

El Limeño, que se vería muy beneficiado en caso de ganar, sobre todo aprovechando su localía, no pudo pese al autogol de Gerson Mayén y la diana de Clayvin Zúniga. El Tecla, por su parte, llega a los 25 puntos y de momento toma la segunda casilla, por diferencia de goles.

Así jugaron ambos equipos:

LIMEÑO: Carabantes; Machado, De Brito, Zelaya; Méndez, Mancía, Batres, Valencia, Salamanca; Murillo y Zúniga.

SANTA TECLA: Almeida; W. Torres, Domínguez, Mendoza; F. Jaco; Barahona, Mayén, Lizama, Baires, Cienfuegos y Polo.

En el arranque del partido, el Limeño sorprendió con un disparo peligroso sobre la cabaña de Joel Almeida, arquero perico, al 2'. Pero tras esta acción, la balanza se niveló y sobre los primeros 20 minutos lo que empezó a aparecer fue el juego brusco.

Sobre los 29, Gerson Mayén anotó en su propia portería y dio la ventaja a los cucheros. El habilidoso volante, en un tiro de esquina, no pudo recahzar de cabeza y terminó metiendo la esférica en la meta de su compañero Almeida.

Pero al minuto 45+3 Armando Polo aprovechó un tiro libre que nació tras una falta al borde del área, luego de un despiste en la zona baja rival. El panameño la colocó en zona donde la estirada de Kevin Carabantes resultaba inútil y así igualó las cosas.

Apenas comenzando la segunda mitad, el Limeño mostró que también podía sorprender a su rival y consiguió una falta en el área colinera. Fue entonces que Clayvin Zúniga convirtió con propiedad el penalti, engañando a Joel Almeida, al 48'.

Se complicó a los 73 minutos el cuadro anfitrión, con una mano de Mario Machado en su área y que culminó en un penalti sancionado para el visitante. No perdonó Armando Polo y consiguió su diana número 13 en el Apertura 2019, superando momentáneamente en el goleo a Nicolás Muñoz y Clayvin Zúniga.

ÁGUILA - CHALATENANGO

El Águila, aunque sumó en su último partido, aún no convence y pretende mejorar su imagen en casa, frente al Chalatenango.

El conjunto migueleño comenzó perdiendo tras un gol a los 10 minutos de Luis Arboleda. Pero a los 26 minutos, Ronald Rodríguez sacó un misilazo a balón parado, ante la mirada de Yonathan Guardado, cancerbero chalateco.

A los 36 minutos, el delantero paraguayo Javier Lezcano aprovechó un error de comunicación entre el meta Guardado y el defensa Fidel Jiménez y anotó elevando la pelota al cancerbero, que se quedó a medio camino a la hora de intentar cortar un centro.

Pero a los 46 minutos, el Chalatenango encontró la igualada con un disparo con furia y desde fuera del área de Henry Noé Reyes.

Así alinearon:

ÁGUILA: Benji; Lazo, Rodríguez, Quejada, Trejo; Rugama, Menjívar, Contreras, Vergés; Da Luz y Lezcano.

CHALATE: Guardado; Jiménez, P. Orellana, Y. Palacios, C. Flores; L. Arboleda Murillo, B. Landaverde, H. Reyes, J. Henríquez; C. Foster e I. Valdez.

Estas fueron las bajas de los migueleños.

INDEPENDIENTE - 11 DEPORTIVO

Partido de equipos urgidos por sumar puntos. Los vicentinos aún no ganan con Omar Sevilla y el 11 Deportivo tiene una racha negra de derrotas (siete al hilo).

Así alinearon:

INDEPENDIENTE: Carrillo; W. Canales, C. Carrillo, T. Peña, Monteagudo; C. Gómez, E. Rodríguez, G. Núñez, L. Canales; L. Sanhueza y R. Burgos.

11 DEPORTIVO: Y. Cuéllar; R. Villalobos, F. Campos, C. Monterrosa; O. Almendáres, J. Contreras, C. Sánchez, N. Miranda; J. J. Vásquez y K. Menjívar.

Los vicentinos comenzaron con fuerza y Rafael Burgos puso el primer tanto, tras un pase de Luis Canales. El ariete puso el 1-0 al minuto 1.

El marcador no se quedó estático tras el primer tanto y a los 8 minutos, Cristian Camilo Gómez aumentó la cuenta. Un centro desde la derecha permitió al colombiano conectar fino con la testa y doblegó nuevamente a Yimmy Cuéllar.

El equipo de Omar Sevilla finalmente se encontraba en el rectángulo de juego, mientras que los ahuachapanecos no generaban tiros a marco.

En la segunda mitad, el Inde confirmó su superioridad y anotó el tercero. Luis Canales, que ya había sido protagónico con sus desbordes en la parte inicial, puso el 3-0 a los 47 minutos y sepultó las esperanzas de remontada.