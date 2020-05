EL Dortmund no renueva a Mario Götze

El Borussia Dortmund no renovará el contrato de Mario Götze, que dejará el club este verano con un destino todavía desconocido, informó el director deportivo del club, Michael Zorc.



"Tuve una larga y honesta conversación con Mario y acordamos que no prolongaremos la relación más allá de esta temporada. La decisión la tomamos de común acuerdo", dijo Zorc en declaraciones al canal Sky antes del partido contra el Wolfsburgo.



Götze no entraba en los planes del entrenador Lucien Favre y ha sido habitualmente suplente las dos últimas temporadas.



El Dortmund fue el club en el que Götze inició su carrera y se convirtió en una de las revelaciones del fútbol alemán y una de las figuras del equipo que quedó campeón de la Bundesliga en 2011 y 2012 y llegó a la final de la Liga de Campeones en 2013.



Para la temporada 2013/2014 Götze fichó por el Bayern, en el que estuvo tres temporadas y en el que sufrió varias lesiones.



Luego regresó al Dortmund, en el que se le descubrió una enfermedad metabólica que lo tuvo meses fuera de los terrenos de juego.



En la final del Mundial de Barsil 2014 Götze marcó el gol que dio a Alemania la victoria sobre Argentina.