EGTV: Alianza no encuentra rival y FAS no encuentra los resultados

El Gráfico TV comenzó la semana con un amplio análisis de la fecha 4 del Clausura 2021 en el que Alianza consolidó su liderato en el grupo Centro con paso perfecto, mientras que al FAS la derrota ante Metapán le dejó preocupación e inconformidad en su afición.

Eugenio Calderón mostró tarjeta amarilla a la jornada 4, la cual definió como muy pobre en cuanto a goles con solo ocho anotaciones.

"Alianza no encuentra rival y FAS no encuentra los resultados" fueron los temas principales sobre los que giró el debate de Eugenio Calderón, Marcelo Betancourt, Rodrigo Arias y Cristian Villalta.

El triunfo de Alianza ante Santa Tecla por 0-3 fue el primero en el análisis y al respecto el Chele Calderón dijo que le gustó el primer tiempo, mientras que Villalta lo definió como un partido "trabado".

Para Betancourt el 3-0 no refleja lo parejo que fue el duelo en Las Delicias. "Gana Alianza 0-3 y me parece que fue un gran partido de Santa Tecla, al Santa Tecla con el plantel que tiene y el poco tiempo que tiene Da Silva ya no se le puede pedir más, es decir, le propone al Alianza, lo presiona, lo espera".

"Me da la impresión de que Alianza juega al fútbol control, trata de controlarlo y lo que le va a proponer al rival y los goles llegan de manera natural", reforzó Marcelo.

Rodrigo Arias comentó que el Santa Tecla-Alianza lo decepcionó. "Después del 3-2 en la primera vuelta creo que Alianza dijo aquí no me la vuelven a hacer y el resultado es mentiroso, no creo que Alianza haya sido superior. Alianza en su afán de que no le metieran dos goles le pegó patadas a Olivera y a Rodríguez y Alianza ganó pero no con un fútbol atractivo".

El otro partido al que le dedicaron un buen tiempo fue el derbi santaneco que dejó un epílogo muy tenso.

"Ese no es un partido para caer en crisis, puedes perder ante el Metapán de Cortés pero lo que le pesa al FAS es todo lo que arrastra: Todos los años sin ganar títulos, todos los errores que se han cometido con los extranjeros, entrenadores que no han funcionado, las inversiones que se hacen y los jugadores que no terminan de cuajar ", dijo Marcelo Betancourt.

Para Eugenio uno de los problemas de FAS es la contundencia y recibió una dura lección de efectividad.

"Resolver los problemas de gol, en un partido lo hizo en los otros tres no ha podido hacerlo. Es una situación innecesaria cuando unes al público a dos metros con el técnico", dijo Calderón.



Para Arias el portero Óscar Pleitez fue protagonista. "FAS creó las suficientes oportunidades para marcar, pero Pleitez tuvo una de esas tardes donde jugas 90 minutos más y no le haces un gol. Un arquero inspirado".

Cristian comentó que "Este partido si me lo imaginaba así de tenso, de trabado porque FAS está acarreando mucha presión y Metapán ya se instaló como un equipo que defiende bien".



En otro partido, Eugenio Calderón comentó que "El Sonsonate se veía más fuerte en el torneo anterior que en este".

Así fue el debate en EL GRÁFICO TV: