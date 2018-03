EDESSA dice que no hay problemas con la cancha del estadio Cuscatlán

El presidente de Estadios Deportivos de El Salvador (EDESSA), Néstor Castaneda, salió al paso de las críticas sobre el mal estado de la cancha del Cuscatlán y aseguró que las condiciones del terreno de juego no son las mejores, pero tampoco se encuentran en un deterioro total.EL GRÁFICO publicó un artículo en el que jugadores y técnicos del redondo nacional reaccionaron inconformes y señalaron que los terrenos de juego del “Coloso de Monserrat” y el Ramón Flores Berríos se han visto maltratados por el exceso de partidos que han albergado en las primeras fechas del Clausura 2017.Hasta hoy, de 40 partidos que se han disputado en el Clausura 2017, el Cuscatlán y el Berríos han albergado 16 partidos, es decir, el 40 por ciento de toda la acción del torneo.“El estado de la grama no está del todo deficiente. Me extraña que haya habido reacciones de ese tipo. La grama no está del todo mala. Lo que sí estamos planificando para mayo o junio, cuando termine esta temporada, es trabajar el drenaje. No será un cambio total, pero sí vamos a reducir donde se emposa el agua”, adelantó el presidente de EDESSA.Castaneda aseguró que dentro de esta planificación también se prevé realizar una resiembra de grama con el fin de corregir las imperfecciones del campo de juego.“El estadio tiene partes amarillas y eso produce mucho hongo, según los especialistas. Y como es una grama ya viejísima, creo que eso están influyendo a que se de este problema”, explicó el directivo de EDESSA.Castaneda, en cambio, reconoció que el estadio se ha visto afectado en algunas ocasiones por albergar eventos extrafutbolísticos, pero aseguró que no tienen otra salida para evitar esa situación.“La verdad es que cuando hacemos espectáculos musicales o religiosos, donde se pone alfombra y tarima, se ve afectado el terreno. Pero esto es cuestión de finanzas, porque el fútbol nos genera muy pocos ingresos. Entonces nos vemos obligados a eso”, expresó el presidente de EDESSA.En este apartado, Castaneda trajo a colación, además, que el Cuscatlán no es el único estadio que sufre este tipo de situaciones.“En el estadio Azteca (en México) también hacen presentaciones y también se ve dañado en la grama. Pero por cuestiones es necesario buscar este tipo de ingresos. Pero sí se daña un poco”, recalcó.EL GRÁFICO quiso conocer la postura de la dirigencia del Municipal Limeño sobre este tema, pero esta declinó dar una declaración al respecto.