Dybala no seguirá más en la Juventus

El atacante argentino Paulo Dybala anunció su marcha del Juventus, donde ha militado durante siete temporadas, al término del presente curso.



El futbolista de 28 años oficializó su abandono del club de Turín en las redes sociales. El lunes, contra el Lazio, disputará el último choque ante su afición, en el Juventus Stadium, en la penúltima fecha de la Serie A italiana.



"Mañana (lunes) será mi último partido con esta camiseta. Es difícil de imaginar pero será nuestra última despedida. No será fácil, pero entraré al campo con una sonrisa y la frente alta sabiendo que he dado todo", señaló en Instagram el delantero argentino.



"Pensé que estaríamos juntos aún más años, pero el destino nos pone en caminos diferentes. Nunca olvidaré todo lo que me hiciste vivir, cada partido, cada gol", añadió el argentino que recordó que en su periplo en el Juventus consiguió doce títulos y anotó 115 goles.



"Gracias por apoyarme en momentos difíciles. Gracias a los que me han acompañado a lo largo de los años: desde el primero hasta el último, desde la afición hasta la gente que trabaja en el club, a todos, entrenadores y compañeros, empleados y directivos. Lucir esta importante camiseta junto con el brazalete de capitán ha sido uno de los mayores orgullos de mi vida, que espero poder mostrar algún día a mis hijos y nietos", agregó Dybala.



Paulo Dybala arrancó su carrera en el Instituto de Córdoba de la segunda división del fútbol argentino pero pronto fue reclutado por el fútbol italiano, a los 18 años, por el Palermo donde permaneció tres temporadas antes de ser traspasado al Juventus, en la temporada 2015-16.



Internacional con Argentina en 32 ocasiones, abandona el Juventus después de siete cursos para iniciar una nueva aventura profesional.