Dybala está listo para el partido ante el Barcelona

The Bianconeri are ready to #FCBJuve after today's final workout in Vinovo https://t.co/pksP7F3Yxi ⚪️⚫️ #ItsTime pic.twitter.com/59cvhBvMm2

Next stop: Torino Caselle airport for a ✈️ to Barcelona!



2️⃣3️⃣ Bianconeri on board for #FCBJuve! Find out who ➡️ https://t.co/NC9twccotX pic.twitter.com/Vipn115zKJ