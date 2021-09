Duvier Riascos y Gerson López dominan la primera vuelta

El colombiano Duvier Riascos del subcampeón Alianza y el portero Gerson López del campeón FAS de Santa Ana lideran hasta el momento las listas del Hombre Gol y del Guante de Oro del torneo Apertura 2021 luego de finalizar este lunes de forma oficial la primera vuelta del torneo nacional.

Ambos jugadores tuvieron este fin de semana una destacada actuación con sus equipos en sus respectivos partidos de la jornada 11 que marcó un punto intermedio en la fase de clasificación de la liga.

Riasco firmó un espectacular triplete en el juego de Alianza ante Jocoro realizado el pasado sábado en las instalaciones del complejo deportivo Tierra de Fuego del municipio de Jocoro y que terminó empatado a tres goles tras los 90 minutos de juego y rescatar así un partido donde el subcampeón nacional perdía 3-0 hasta el minuto 77 de juego hasta que apareció el “7” de los albos para salvar a los capitalinos.

“Estoy contento por el empate, por los tres goles, todavía no soy goleador, tengo que seguir trabajando, seguir anotando goles, apenas acabó la primera vuelta, en la segunda hay que volver con más fuerza, con mucha humildad, con los pies sobre la tierra, seguir trabajando fuerte, y esperar que el equipo se siga comportando de esa misma forma”, comentó el jugador aliancista.

Riascos se mostró emocionado por alcanzar su segundo triplete en la liga nacional y argumentó que “en la vida, independientemente quien esté de titular o no, hay que entrar con la misma motivación, yo creo que desde adentro estábamos con ese deseo de ayudar a los compañeros que en ese momento no estaban pasando por ese momento que todos queremos pasar pero como al final lo digo, todos somos un grupo, trabajamos hasta el final y pudimos sacar un empate, no era lo que queríamos pero al final no nos vamos sin puntos a casa”, dijo el jugador que le bastó entrar de cambio para salvar a los elefantes blancos.

“En 45 minutos, tres goles, yo creo que sí (es mi mejor partido con Alianza), afortunadamente se puede meter experimentación, creo que todo lo que he recorrido me dio para entrar y en alguna jugada poder sacar ventaja, estoy contento por el triplete y porque estoy alto en la pelea por ser el goleador”, sentenció.

Con ello, el atacante nacido hace 35 años en la ciudad de Buenaventura en Colombia sumó nueve goles con la camiseta merengue y sin necesidad de ejecutar un tiro de penal para sobrepasar así a su compatriota Luis Peralta del campeón FAS quien anotó el pasado domingo el solitario gol con que el líder del torneo derrotó 0-1 al Atlético Marte en el Cuscatlán para alcanzar la cifra de ocho goles (dos de ellos de penal).

El tercer lugar de la lista de goleadores de la liga nacional loo comparten el jamaicano Jomal Williams de Luis Ángel Firpo y el colombiano Camilo Delgado del “Benjamín” Platense, ambos con seis dianas.

Por su parte, el vicentino Santos “Santana” Guzmán, atacante de 28 años del Jocoro, quien junto a Edgar “Lodo” Valladares de Atlético Marte, Roberto “el Torito” González de Santa Tecla, Luis Styven Vásquez de Águila, Wilma Torres de FAS y Juan Carlos “la Cabrita” Portillo de Alianza son los mejores anotadores nacionales en el Apertura 2021 con tres anotaciones cada uno.



CERRADA LUCHA POR EL GUANTE DE ORO

Mientras que la grata sorpresa del torneo ha sido el guardameta Gerson Alberto López, actual portero titular del campeón FAS quien en su torneo debut en primera división lidera la lista de los porteros menos vencido del actual torneo y es fuerte candidato de obtener de forma inédita la presea de El Guante de Oro que otorga El Gráfico en el previa de la final de liga.

El portero nacido hace 22 años en la ciudad de Soyapango ha realizado una extraordinaria labor en la portería tigrilla ya que desde que el técnico Jorge “Zarco” Rodríguez le encomendó la portería asociada en la fecha cinco ante Platense ha firmado tres partidos sin recibir gol (dos de manera consecutiva) y se ha ganado la confianza del estratega unionense con trabajo puro ya que apenas ha recibido cuatro goles en seis partidos disputados, registrando un promedio de 0.67 goles por partido, cifra suficiente para superar en la primera vuelta al unionense William Torres del Once Deportivo quien ha encajado 10 goles en nueve partidos (1.11 goles por partido) y al actual portero de la selección nacional, el migueleño Mario González quien en siete partidos ha recibido ocho goles (1.14 de promedio).

El guardameta fue fundamental en el torneo anterior para que Destroyer se alzara con la corona del torneo Clausura 2021 en la segunda división y disputar la final de ascenso ante el Platense de Zacatecoluca en donde le ganó el pulso al nacional Jonathan Valle, actual compañero suyo en FAS luego que el campeón nacional los firmara a ambos a finales del mes de junio.

“Sigo trabajando fuerte, con cabeza fría, estar de titular con FAS es un sueño que estoy cumpliendo. Seguiré trabajando a la par de mis compañeros Kevin (Carabantes) y Jonathan (Valle), ellos me han arropado, me brindan la confianza que necesito y lo que estamos pasando ahora en la liga es solamente gracias a la labor de todos”, admitió el joven portero nacional quien estuvo también militando hace un año con el Vendaval de Apopa antes de arribar al Destroyer de la ciudad-Puerto de La Libertad.