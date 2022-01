Duvier Riascos se va del Alianza: Goles, premios y títulos de la "Culebra" en El Salvador

Alianza anunció la salida de Duvier Riascos, el pasado MVP del torneo Apertura donde el equipo paquidermo alzó su corona número 16. Los motivos de su salida, según el equipos son por motivos personales.

Duvier Orlando Riascos Barahona fue anunciado por Alianza el pasado 24 de junio del 2021 como el fichaje estrella del equipo en el Apertura 2021. El atacante de 35 años nacido en Buenaventura Colombia el 26 de junio 1986 llegó a la institución blanca como sinónimo de reivindicación tras perder la final del torneo Clausura 2021 frente a FAS en una de las finales más mediáticas de la historia del balompié criollo.



La “Culebra” Riascos fue presentado el 1º de julio del 2021 en el estadio Cuscatlán frente a un centenar de personas y medios de comunicación. “Es un momento especial por este recibimiento de esta hinchada tan grande como lo es la de Alianza. Me siento muy feliz y a la vez comprometido porque están haciendo un máximo esfuerzo aquí apoyándome y estoy muy agradecido”, dijo Riascos en aquella ocasión.

Duvier Riascos de Alianza celebra el gol en el partido realizado el 2 de noviembre en el estadio Óscar Quiteño de Santa Ana. Foto Carlos Cárdenas, El Gráfico



El torneo Apertura 2021 no pudo empezar mejor para Riascos: anotó un triplete en su debut ante el Municipal Limeño e ilusionó a la afición a base de goles y era un preámbulo sobre lo que se venía para los paquidermos en el certamen.



“Todos los delanteros deseamos iniciar de esta forma, con goles, y mucho mejor si son tres, hacer tres goles es algo muy lindo”, dijo Riascos en el primer partido del torneo.



La leyenda de Riascos fue creciendo conforme pasaron los partidos y desde un inicio fue candidato fuerte a ganar el campeón goleador del torneo. Pese a contar con lesiones que impidieron que jugase todos los partidos, Duvier respondió con goles estando en la cancha.



En el torneo Apertura anotó un total de tres dobletes (Once Deportivo, Santa Tecla y Jocoro) y anotó un doblete y dos tripletes (Municipal Limeño y Jocoro). En total fueron 18 goles en el torneo Apertura 2021 y un gol en la Liga CONCACAF.



“Estoy muy contento por haber ganado este premio del Hombre Gol que si bien es cierto es un premio individual, lo conseguimos como equipo, estoy muy contento por eso porque no había ganado uno y voy a tratar la manera de disfrutarlo y esperar en Dios que nos trae en el futuro", dijo Riascos tras obtener el premio del Hombre Gol de El Gráfico al campeón goleador del torneo, en el cual fue figura.

Duvier Riascos y Kevin Carabantes en la Gala del Hombre Gol que premia a los futbolistas más destacados del torneo Apertura 2021, realizada el 16 de diciembre de 2021, en el Hotel Sheraton. Foto Carlos Cárdenas, El Gráfico.



En dicha gala, el atacante colombiano de Alianza Duvier Riascos recibió el premio del Hombre Gol de EL GRÁFICO tras ser el campeón goleador del torneo Apertura 2021.



Duvier se llevó el galardón gracias a sus 16 goles en la fase regular del Apertura 2021. El colombiano llegó a eso de las 6:30 acompañado de su esposa y acaparó las miradas de los medios y los invitados presentes en el salón del hotel Sheraton.



Antes de la ceremonia, el delantero de 34 años empezó a posar para las fotos y lucir su premio con las marcas patrocinadoras del evento.



Riascos se ubicó en la mesa principal con parte de la dirigencia de Alianza y algunos compañeros de equipo como el delantero y parte de la dupla de ataque de los albos Rodolfo Zelaya. Poco a poco el jugador de Alianza fue aplaudiendo a todos los galardonados de las divisiones inferiores del fútbol salvadoreño y también subió por primera vez al escenario acompañado de miembros y directivos de Alianza para recibir el Premio Total como mejor equipo del torneo Apertura 2021.



El duelo entre goleadores colombianos era el más esperado para la final del Apertura 2021. Duvier Riascos aterrizó en el Coloso de Montserrat siendo el máximo goleador del torneo con 18 goles, mientras que Camilo Delgado era una de las piezas más fundamentales de cara al gol por parte de Guillermo Rivera, entrenador de Platense. Riascos dominó el duelo conectando 38 pases, de esos tan solo 4 de ellos fueron erróneos, mientras que Delgado sostuvo el balón hasta en 27 ocasiones.