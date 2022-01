Duvier Riascos: "Se salió por la puerta grande"

El colombiano Duvier Riascos reveló en el Güiri Güiri al Aire sus sensaciones tras la salida del Alianza como campeón y Hombre Gol del Apertura, pero además abordó el tema de la sanción y su fichaje con el Deportivo Pasto.

El delantero cafetero no quiso profundizar en detalles sobre su salida del actual campeón salvadoreno ni de su negociación con el club colombiano.

"No vamos a hablar mucho de esos detalles ni nada, lo que puedo decir es que con Alianza, gracias a Dios, se logró quedar campeón. se cumplió el objetivo y el otro objetivo de ir y hacer goles. Fue el ciclo que se tenía que cumplir y gracias a Dios se salió por la puerta grande: un título, goleador y buenas presentaciones con equipos que de pronto hace mucho no se le podía ganar. Para mí estuvo bien y el cariño de la hinchada que siempre me lo demostraron y yo hacia la hinchada", comentó el delantero de 35 años.

Riascos disputó 24 encuentros con la camiseta del Alianza y celebró 20 goles. De esos tantos, 16 fueron en la fase regular y le bastaron para ser el máximo artillero del Apertura 2021.

"Se jugó prácticamente sin público porque siempre fueron al estadio los hinchas de corazón, uno siempre quiere ver la hinchada acompañando y se cumplió ese ciclo y me vine tranquilo porque terminé bien con Alianza", dijo.

Riascos dijo que el mejor recuerdo que se llevó de su paso por el equipo albo fue "el cariño de la gente, de los compañeros, de los directivos y de los hinchas que siempre fueron a apoyar, darnos sus cariño, entonces me quedo con ese cariño de todos. Sigo hablando con algunos de los compañeros y siempre agradecido".

No podía faltar el tema de la resolución y sanción de cuatro juegos por el incidente con el cuerpo técnico del Platense en la final y en el que el colombiano denunció un supuesto caso de racismo.

"La verdad nunca tuvieron ninguna clase de contacto conmigo, no hubo acercamiento y deja muchas cosas que desear porque se habló muy claro y yo contra el árbitro no tuve ningún problema y no entiendo por qué se dio una resolución que yo tuve problemas con el árbitr; el tema fue directamente con el entrenador del equipo contrario, yo lo aclaré, pero todo se vio afectado hacia mí y hacia el entrenador nunca dicen nada. Si te pones a ver antecedentes, el que tiene antecedentes malos es él y no entiendo como dejan pasar por alto el tema de racismo que es complicado a nivel mundial", explicó el futbolista a la mesa más redonda.

Riascos descartó que el problema con el técnico del Platense haya incidido en su salida del cuadro paquidermo

"Solo pude jugar en mi país cuando debuté y un año más, después volví en 2017 y ahora quise venir porque gran parte de mi carrera la he jugado fuera y quería estar con mi familia y mis seres queridos. Eso fue todo", recalcó.

Riascos será compañero de Víctor Arboleda con quien también coincidió en Alianza. "Rescindieron con él, estaba en Colombia y hasta donde sé él nunca estuvo en planes en ningún momento, pero al final creo que necesitaban un jugador por la banda y el entrenador le hizo seguimiento y decidieron contratarlo. Somos colombianos, somos jugadores que hemos tenido trayectoria y son oportunidades que se le da a cada persona y tiene que aprovecharla", mencionó.

El torneo colombiano comienza este viernes y el Deportivo Pasto de Riascos debutará contra el Millonarios. "Por esa resolución que se dio en El Salvador están todavía mirándolo de parte de mi representante, ver si se pueden disminuir las fechas y solo yo me vi afectado, por el momento la primera fecha no la podré jugar", dijo.

Duvier Riascos no descartó ni confirmó volver a jugar en el fútbol salvadoreño.

"Uno nunca sabe las cosas que depara la vida, no puedo ahorita hablar de jugar con Alianza o con cualquier otro, me baso en el presente y mi presente es el Deportivo Pasto", enfatizó.

Además conversó sobre Brayan Gil que milita en el Alianza Petrolera y es uno de los delanteros que Hugo Pérez quiere incorporar al proyecto de la selección salvadoreña.

"Yo he estado mucho tiempo fuera de Colombia, no lo conozco muy bien y lo empecé a escuchar cuando estuve en El Salvador, se habló que lo querían llamar a la selección de El Salvador pero él está con expectativas de jugar con la selección Colombia. Creo que estaba entre los primeros seis de la tabla de goleadores y creo que eso es lo que le hace falta a El Salvador, un goleador, esperemos que él pueda tomar la mejor decisión", mencionó.

También habló de su compatriota Franco Arizala, fichaje del Alianza para el Clausura 2022.

"Es un gran jugador, un gran profesional, muchos años en México y en mi estadá en México muchas veces lo enfrenté, nunca jugamos juntso, exclente perosna y un gran jugador por eso tiene la carrera que tiene", dijo.

¿Cómo juega y cómo es Franco Arizala? Fue una de las preguntas en el programa. "Más bien que lo demuestre él como jugador el protencia que tiene, se le ve en su físico el profesional que es y ojalá que pued renidr al ma'ximo y si Dios lo permite que pueda romper todas las expectativas que la gente está pensando y llegar a si sumiso de la misma forma siempre es bueno. Es mejor dejar el tiro al aire para que él pueda desenvolverle y demostrarle a la afición lo gramn jugador que es él", dijo.