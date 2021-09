Duvier Riascos: "Este es mi mejor partido con Alianza"

Duvier Riascos tuvo un partido de ensueño ayer ante Jocoro fuera de casa, el delantero anotó en cinco minutos los tres goles para remontar el partido que iban perdiendo los Albos por 3-0.



“Estoy contento por el empate, por los tres goles, todavía no soy goleador, tengo que seguir trabajando, seguir anotando goles, apenas acabó la primera vuelta, en la segunda hay que volver con más fuerza, con mucha humildad, con los pies sobre la tierra, seguir trabajando fuerte, y esperar que el equipo se siga comportando de esa misma forma”, comentó.



El atacante mencionó que gracias al trabajo realizado por el grupo lograron conseguir el empate en el Polideportivo Tierra de Fuego.



“En la vida, independientemente quien esté de titular o no, hay que entrar con la misma motivación, yo creo que desde adentro estábamos con ese deseo de entrar y ayudar a los compañeros que en ese momento no estaban pasando por ese momento que todos queremos pasar pero como al final lo digo, todos somos un grupo, trabajamos hasta el final y pudimos sacar un empate, no era lo que queríamos pero al final no nos vamos sin puntos a casa”, dijo.



Duvier anotó su segundo triplete en el Apertura 2021, y consideró su actuación en este duelo como la mejor que ha tenido con la camiseta del conjunto capitalino.



“En 45 minutos, tres goles, yo creo que sí (es mi mejor partido con Alianza), afortunadamente se puede meter experimentación, creo que todo lo que he recorrido me dio para entrar y en alguna jugada poder sacar ventaja, estoy contento por el triplete y porque estoy alto en la pelea por ser el goleador”, expresó.



Riascos aseguró que los jugadores de Jocoro trataron de sacarlo del partido, pero el colombiano dijo que él respondió haciendo los tres goles para su equipo.



“Sí, se armó un despelote, pero son cosas de partido, por allí ellos (los rivales) empezaron a sacar de onda, pero yo lo trabajé de mejor forma porque aproveché todo ese desenvolvimiento para tratar de sacarlos del partido a ellos y terminar en gol, afortunadamente fue así y estoy contento con el equipo”, comunicó.



El delantero también señaló la importancia del trabajo hecho por los jugadores más experimentados del equipo para rescatar el punto de visitante, y además felicitó al atacante Emerson Mauricio por su debut.



“Es importante tener jugadores experimentados, “Catracho” (Romero) entró para darnos una mano en la mitad y eso es importante para dejarle estabilidad al equipo en la parte de atrás, en la parte de adelante estaba debutando Emerson (Mauricio), que felicidades a él por el debut, sabíamos que necesitaba compañía adelante y entré, desde un principio empecé a hablar y nos complementamos, yo creo que hicimos un gran partido, inclusive en el segundo gol creo que hacemos una pared, él dispara, a mi me queda el rebote y meto el segundo gol”, declaró.



El artillero considera que el resultado obtenido en este partido les servirá para llegar motivados para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga CONCACAF ante Comunicaciones.



“Creo que nos puede ayudar mucho, motivación porque veníamos de atrás hacia adelante, empezamos perdiendo 3-0 que es difícil de remontar, imposible sacar tres goles en tan poco tiempo, pero vamos motivados y contentos y tratar de recuperarnos al 100 por ciento que es lo importante y tratar de que ese partido que viene hacer una remontada”, expresó.



Sobre racha de seis partidos sin perder, Riascos declaró que el equipo debe seguir trabajando para mantenerse en este estado de forma, que esta racha invicta les servirá al equipo y a la afición al final.



“Podemos mantenernos, esperemos que el grupo siga consciente de eso porque estamos metidos en el cuento, seguir trabajando bien, seguir trabajando consciente y yo creo que esto al final de todo nos va a servir a todos nosotros como grupo y a la hinchada que siempre nos está apoyando en todos los partidos”, concluyó.