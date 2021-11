Duvier Riascos: "El campo de Jocoro es complicado"

Duvier Riascos, delantero del Alianza, conversó en el Güiri Güiri al Aire sobre la conquista del Hombre Gol de El Gráfico en el Apertura 2021, en su primer torneo en el fútbol salvadoreño y compartió sus sensaciones sobre la serie ante Jocoro en los cuartos de final.

El colombiano también amplió detalles acerca de su trayectoria deportiva.

"Contento porque vine aquí a conseguir objetivos, agradecerle a Dios por la oportunidad de salir campeón goleador y lo he disfrutado mucho, pero ahora estoy pensando en los cuartos de final ante Jocoro; sabemos que es un rival bastante difícil y en su campo siempre trata de sacar ventaja y hemos estado preparándonos para eso", dijo el delantero colombiano.

Riascos fue el máximo goleador del Apertura con 16 anotaciones y estará en la gala del Hombre Gol el 16 de diciembre.

"Afortunadamente siempre trato de prepararme al cien, por eso no me costó mucho adaptarme y en ausencia de fútbol siempre estuve entrenándome bien y esperando que en cualquier momento se iba a dar la oportunidad por el bagaje que tenía como jugador, pude venir aquí y hasta el momento responder a las expectativas y las cosas hasta el momento están saliendo bien", explicó el cafetero.

Óscar Guerra preguntó al futbolista suramericano cómo le ayudó el equipo para poder terminar como Hombre Gol. "Fácil no es en ninguna liga, siempre las personas se preparan para jugar, para ganar y de ninguna manera es fácil, en uno u otro partido uno puede hacer tres goles y decir que la liga es muy fácil para Riascos pero no. porque todos los goles que hice me costaron, algunas veces me desesperaba porque quería hacer y no se me daba y en algunos partidos no se me dieron", comentó.

Duvier Riascos registró 1,215 minutos en 19 juegos con Alianza.

"El equipo de nosotros tiene jugadores importantes en todas sus líneas, por las bandas, por el centro, por arriba, en defensa y eso hace parecer que fuera fácil; los que entran de cambio siempre lo hicieron bien y por eso se ve un poco de facilidad pero al final nos toca esforzarnos muchísimo como equipo y como grupo. Al final de todo no es fácil y trato de prepararme al cien por ciento", reforzó.

En la mesa más redonda del fútbol reveló que de los 16 goles anotados en el Apertura, el que más recuerda es uno de los que le anotó al Jocoro en el empate de 3-3 en Tierra de Fuego.

"El primer gol que se me viene a la mente es el primer gol del 3-3 con Jocoro, fue el gol que nos dio un poco de vida y nos dio ánimo para tratar de remontar el partido, desafortunadamente, se empató pero la gente salió muy contenta porque se iba perdiendo 3-0", expresó.

No es la primera vez que Duvier recibe un trofeo como máximo goleador y fue galardonado en China, Brasil y Venezuela.

"En China también logré ser campeón de goleo, mi primer paso por China y fue una entrega de gala muy bonita, fui el mejor jugador del campeonato y me dieron dos trofeos y un reconocimiento por mejor jugador del año. En Brasil y en un campeonato carioca contra los equipos de Río de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo también logré ser el mejor delantero del campeonato. En 2007 o 2008 fui campeón de goleo en Venezuela", dijo el futbolista, originario de Buenaventura, Valle del Cauca.

Explicó que guarda todos sus trofeos en un salón en su residencia en Colombia, donde también atesora los borines, medallas, camisetas y otros logros.

Ve una serie de cuartos complicada ante el equipo fogonero. "Uno tiene que cambiar el chip y saber que es un partido de ida y vuelta, el que pierde queda fuera; uno tiene que mentalizarse en ver cómo puedes trabajar un partido, a muchos jugadores se les puede complicar el tema mental y uno como jugador de experiencia tiene que sacar el bagaje".

También opinó sobre la cancha en Tierra de Fuego. "Todos sabemos que la cancha de Jocoro es un campo muy malo, la cancha no es buena y no está para jugar buen fútbol...Para un equipo como Alianza que le gusta jugar al fútbol, entonces es un poco complicado y lo bueno es que ya hemos jugado allí".

"Va a ser un partido difícil, sabemos que el campo de ellos es complicado y ellos tratan de sacar ventaja desde que comienza el partido", agregó.