Duván Sánchez espera el aval de Escudero para fichar con Atlético Marte

Buena impresión dejó el colombiano Joseph Duván Sánchez Bautista, el jugador de 21 años que espera convertirse en el nuevo atacante de Atlético Marte para el torneo Apertura 2022, en los 66 minutos de juego en que participó el el amistoso ante los jaguares de Isidro Metapán la noche del sábado anterior y que significó una derrota por 2-1 para los pupilos del estratega argentino, Osvaldo "el Pichi" Escudero.

Sánchez completó el sábado anterior su segunda presentación con el equipo azulón en esta mini pretemporada, a la espera que el técnico Escudero brinde su aval este lunes para que la dirigencia capitalina concluya los trámites para su fichaje para la nueva temporada.

Pese a ello, el jugador oriundo de Bucaramanga se mostró confiado de haber llenado los ojos del técnico argentino para firmar con los marcianos.

"Me sentí bien (físicamente), la verdad es que el equipo mostró muy buenas cosas estamos para buenas cosas, el profesor está consolidando un buen equipo y esperamos hacer un buen papel en el torneo", comentó al final del amistoso.

Sobre su labor en la cancha y su adaptación al equipo capitalino, Sánchez admitió que "me siento bien y poder adaptarme lo más pronto posible para entender el sistema del profesor y poder dar lo mejor de mí en cada partido."

Sobre su llegada al equipo marciano procedente del Atlético Bucaramanga, Sánchez Bautista dijo que "vengo para aportar mis goles y mis asistencias. Me he sentido bien jugando a la par de Luis (Peralta) a quien solo había escuchado de él pero es la primera vez que juego junto a él, nos estamos entendiendo de a poco."