Dustin Corea, sobre jugar contra FAS: "Es emocional, será bonito"

El Águila es el segundo equipo de Dustin Corea en el fútbol nacional, el primero y en el que estuvo en tres etapas es el FAS a quien se enfrenta el miércoles 2 de noviembre en las semifinales de ida del Apertura 2022. Coreas calificó como "emocional" su regreso a Santa Ana luego de salir de la institución tigrilla.

"Algo emocional porque no he regresado a Santa Ana desde que jugué ahí (FAS) eso es el único equipo en el que he jugado y va a ser algo bonito. Pero al final aquí estamos con Águila y tenemos que sacar la victoria. Así es el fútbol ahora me toca ganar y representar a esta institución", comentó.

Dustin fue el anotador del único gol en la serie de cuartos de final en la que los emplumados dejaron en el camino al Atlético Marte. Sin embargo, el mismo jugador dijo que fue un trabajo de equipo y que él solo cerró la jugada de la victoria.

"Contento de poder ayudar al equipo. Yo fui al final él que le pegó al balón y anotó, pero todo viene de la presión del equipo, el balón le cayó a Gerson y él me lo dio a mí para meter el gol. Esas cosas se dieron antes que yo pudiera definir", acotó.

El ex tigrillo mencionó las cualidades del equipo santaneco diciendo que será un gran rival y una gran serie en la cual el equipo tiene que hacer lo que les indica el profesor Sebastián Bini.

"FAS es un equipo muy dinámico de mucho corazón. Ellos van a tratar de salir a buscar el partido. Nosotros tenemos que ser fríos en la mente y hacer lo que nos ha dicho el cuerpo técnico. Contento por este nuevo reto ante un gran rival como es el FAS", concluyó.