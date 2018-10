Dustin Corea quiere ser titular en el clásico ante Águila

Dustin Corea, atacante del FAS, aseguró que sus deseos por jugar un clásico nacional más en su carrera profesional van más allá de lo que realmente sucede en la interna tigrilla, golpeada en sus ánimos durante las dos últimas fechas del Apertura 2018.

¿Cómo está Dustin Corea previo a jugar un clásico nacional más ante Águila?

Ya preparándonos para enfrentar ese partido, olvidando el pasado, tratando en lo posible en dejar atrás todo lo que nos ha sucedido en la liga. Estamos trabajando duro desde ya, intentando ganar este partido para mejorar nuestra posición en la liga y entregarnos todos en el equipo a fin de seguir las indicaciones del profesor (Dowson) Prado. Siento que estamos más que listos, el grupo busca recapacitar y olvidar lo que pasó ante Alianza.

¿Qué se ha dicho internamente en este inicio de labores a fin de corregir lo malo que se hizo ante el bicampeón nacional?

Se ha platicado que se debe trabajar mucho en lo defensivo. Siento que somos tímidos en el tema de presión, eso nos pasó factura ante Alianza, es donde más vamos a trabajar, no dejar pensar mucho al Águila.

¿Está en deuda Dustin Corea por la falta de gol en las últimas fechas de la liga?

Sinceramente sí estoy en deuda conmigo mismo y con el equipo. Uno siempre desea meter gol. Se me presentó ante Alianza una gran oportunidad de manera sorpresiva pero la fallé, son acciones que debo trabajar más en la semana. Debo definir con cabeza fría. Tengo un juego ante Águila en el que puedo demostrar que quiero mejorar.

¿Sentís una gran diferencia de este Dustin Corea al que vimos por primera vez en FAS en 2015?

Sinceramente es un Dustin Corea diferente. Ese jugador hace tres años era más atrevido, más individualista. Ahora este Dustin Corea es más maduro en jugar, más colectivo y eso lo siento, que tienen una imagen diferente. El anterior Dustin Corea debe regresar, y si debo ser más individualista, entonces verán a un Dustin distinto a fin de buscar los goles. Siento que puedo rendir más de lo que brindé en mi primera llegada a FAS, llegué con la mentalidad de aportarle más fútbol, pero estoy sacrificando mis goles.

¿Te Mirás de titular el sábado ante Águila?

Uno siempre desea salir jugando en todos los partidos de la liga, siempre tiene las ganas de salir de titular. Lo que debo hacer en la semana es trabajar y esperar la decisión del profesor si juego o no. Deseos tengo de jugar (y de sobra), pero si el profesor piensa que no debo salir desde el inicio es su decisión. Como jugador profesional debo respetar eso, pero sí quiero ser titular ante Águila el sábado.

¿Era el FAS que te imaginabas a esta altura del torneo, séptimo en la liga y con pobre fútbol?

La verdad es que no, no era el equipo que me imaginaba. Cuando vine hablé con Raúl (Renderos), con Irvin (Herrera), con compañeros de selección que estuvieron conmigo hace tres años cuando llegué por primera vez al FAS. Creo que tenemos un mejor plantel, así lo siento, que antes teníamos una sequía de goles y un plantel inferior al actual. Espero de verdad que FAS despierte, tiene valiosos jugadores que pueden hacer diferencia en la cancha, esto que nos pasa es una cachetada que necesitamos para mejorar y despertar de esta crisis.