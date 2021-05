Dustin Corea publicó mensaje sobre incidente entre jugadores de FAS y Limeño

Dustin Corea, delantero del FAS, reaccionó con un comentario en su cuenta de Twitter sobre los reclamos que hubo entre jugadores tigrillos con algunos del Limeño y en que se involucró el técnico del cuadro auriazul Nelson Ancheta.



El intercambio de palabras subidas de tono fue en el medio tiempo cuando ambos equipos se dirigían hacia los camerinos.



"El técnico de Limeño le dice Bolo, Borracho, HDP a mi compañero Carlos Peña. ¿Y eso son los gran técnicos nacionales que tenemos en el país...? Un aplauso para usted don payaso", escribió Dustin Corea.



Según la secuencia de un video en redes sociales de @danyfigueroatv, durante el medio tiempo hubo un intercambio de palabras y reclamos entre unos jugadores de FAS con otros del Limeño y se aprecia la intervención del técnico Nelson Ancheta cuando ambos equipos se dirigen a los camerinos del estadio Óscar Quiteño.



El delantero californiano anotó el segundo gol de FAS en una espectacular combinación con el argentino Guillermo Stradella para el triunfo del cuadro santaneco 2-1 en la ida de los cuartos de final del Clausura 2021.



Sobre el incidente, Nelson Ancheta explicó que el reclamo fue contra el atacante colombiano de FAS, Luis Pereira, al finalizar el partido cuando saludaba a algunos jugadores tigrillos y que gracias a la intervención de algunos jugadores asociados no pasó a más.



"El número 9 de FAS me decía gordo y le respondí que en el camerino donde él está ahorita gané cinco títulos de liga y que por eso me debía mucho respeto y obediencia.", dijo el entrenador chalchuapaneco.

