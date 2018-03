Dustin Corea no seguirá en el Edmonton

Luego de ser elegido en esta temporada como el mejor jugador del Edmonton, el delantero salvadoreño Dustin Corea anunció en redes sociales su salida del equipo canadiense de la segunda división de Estados Unidos (NASL).

Esto publicó el ex del FAS:





Everything must come to an end, and this is where we part ways Edmonton. Thank you to everyone.



Gracias por los 2 años y medio Edmonton pic.twitter.com/SUccBCvuw6