Dustin Corea marcó su primer gol en Inglaterra

El FC Edmonton, donde juega el salvadoreño Dustin Corea, sumó su primera derrota en la gira de pretemporada que realiza por Manchester, Inglaterra, al perder por 2-1 contra el equipo sub-23 del Burnley FC.

El único gol del equipo canadiense lo marcó el salvadoreño Dustin Corea, mientras que por el cuadro inglés anotó Dwight McNeil y Dan Agyei, en el Barnfield Training Center.

