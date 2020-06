Oficial: Dustin Corea anuncia que no seguirá en el Mixco de Guatemala

El volante salvadoreño, Dustin Corea, anunció este lunes que no seguirá jugando para el Club Deportivo Mixco de la primera división de Guatemala. El representante brasileño, Daniel Fabiao, confirmó el pasado 11 de junio que hay un acuerdo verbal entre el delantero salvadoreño, Dustin Corea, y el equipo de primera división de Guatemala, Xelajú Mario Camposeco.

El jugador nacional se desligó de los chicharroneros luego de su llegada al fútbol de Guatemala en octubre del 2019. Con la camiseta de los Halcones, el salvadoreño marcó seis goles.

"Por este medio quiero comunicar que ya no continuaré con Club Deportivo Mixco, quiero agradecer a todos los fieles Chicharroneros por el apoyo que me brindaron en tan poco tiempo. A mis compañeros, que sin la confianza de ellos no pudiera mostrar lo mejor la mejor versión mía", escribió Dustin en el escrito.

Según el agente Daniel Fabiao, en una entrevista con El Gráfico del 11 de junio, Dustin firmará con los superchivos cuando pase las mayores complicaciones con la pandemia del coronavirus.

"Dustin está ahora en Portland, Estados Unidos, pero verbalmente ya está todo acordado en Xelajú. Dustin llegará a Xelajú a petición de nuevo entrenador, Wálter Claveri, quien lo dirigió en Deportivo Mixco en el torneo anterior. Ya está todo arreglado para que Dustin juegue en Xelajú por un año, dos torneos cortos", explicó el representante del salvadoreño, desde Brasil.