Dustin Corea: "Vengo a dar mi mejor versión"

Dustin Corea tuvo su primer día de trabajo con FAS y reiteró su deseo de aportar con su fútbol para el objetivo tigrillo de levantar un nuevo título en el fútbol salvadoreño.

Corea es de las últimas contrataciones del FAS y es una de las piezas que llega bajo el objetivo de romper la sequía de una década sin títulos.

"Feliz de poder estar acá y de aportar lo mejor de mí. Aquí a cumplir el objetivo que tenemos todos en mente que es una copa más", comentó el futbolista de 28 años de edad a Radio YSKL.

El técnico Jorge Rodríguez reforzó sus líneas con el mexicano Carlos "Gullit" Peña, Tomás Granitto, Kevin Reyes más los colombiano Luis Peralta y el zaguero Roberto Chen.

"Siempre he tenido un puesto sensible con FAS, se me acercaron y yo me acerqué y llegamos a un acuerdo de venir a jugar de nuevo con FAS. Siempre me he sentido en casa acá, feliz de poder regresar y que se me dio la oportunidad y que ellos estaban interesados en mi persona y venir a aportar lo más que pueda", dijo Dustin a YSKL.

Dustin ha tenido dos etapas como jugador tigrillo, una en el 2015 y otra en la temporada 2018-19. Ha formado parte de selecciones juveniles y también ha sido convocado en la Azul mayor. Su último equipo fue el Deportivo Mixco del fútbol de Guatemala.

"FAS es mi primer equipo en El Salvador, no he jugado en otro equipoaquí y la gente siempre me ha demostrado su cariño y yo he tratado de demostrarlo con mi fútbol", reforzó el jugador que nació en Los Ángeles, California.

FAS suma 17 títulos en el fútbol salvadoreño pero no ha podido levantar otra copa como campeón desde el Apertura 2009 cuando venció en la final al Águila por 3-2.

"El plantel se ve con mucha experiencia y muchos jugadores que vienen a aportar y vengo a hacer lo mismo que ellos, a aportar y a competir, es mejor competir por posiciones en vez que no haya competencia y eso significa que todos estamos al mismo nivel y vengo a dar mi mejor versión, y si tengo que estar en la banca o en el titular pero uno siempre quiere dar lo mejor", agregó.