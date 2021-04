Dustin Corea: "Uno sueña anotar en un juego así"

FAS derrotó 3-2 al Alianza gracias al gol de penal que convirtió Dustin Corea, el salvadoreño nacido en suelo de California que mostró temple y determinación a la hora de ejecutar el castigo futbolístico para guiar a los tigrillos a un triunfo agónico e impredecible con determinación en su ejecución, un momento que todo futbolista profesional sueña cumplir.

"Muchos jugadores sueñan con un momento así y gracias a Dios pude concretarlo (el penal), uno se prepara para momentos como este y estoy feliz por.ello" confesó el seleccionado nacional quien entró en el segundo tiempo por Kevin Reyes para acompañar a Wilma Torres y a Luis Peralta en procura del empate del partido que perdía FAS por 1-2.

Corea admitió que tuvo sangre fría para ejecutar el penal y soportar la presión de tener el gol del triunfo en sus pies.

"Me sentí bien, tranquilo, feliz de haber anotado el gol de penal ante Alianza en casa, con nuestro público, es un momento grande que uno tiene como profesional y que uno ama hacer, no sentí nervios, no dude en pedir la pelota y cobrarlo, desde que llegué al FAS me he encargado de cobrarlos, de ayudar a mi equipo anotando goles, de ser lo más frío posible en esos momentos, tenía toda la confianza del mundo para hacerlo y al final lo anoté", destacó el atacante de los asociados quien antes del penal se perdió una jugada de gol que todo el estadio grito celebrando ese gol que no pudo ser.

"La verdad es que estaba en deuda con toda la afición, perdí ese chance de gol que aún no me explico cómo no se metió la pelota. Miré que (el balón) se metía y al final pasó cerca del poste. Por eso era imperioso el poder anotar ese penal en los minutos finales del partido."