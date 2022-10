Dustin Corea: "No estamos para perdonar a nadie" 

El atacante del Águila, Dustin Corea marcó un doblete en la goleada de su equipo ante Firpo, una victoria que corta una racha de dos jornadas sin triunfos.

El extremo comentó que en el partido aprovecharon los espacios que dejó el cuadro pampero y aprovecharon en marcar goles, tanto en el primer tiempo como en el complemento.

"Creo que los espacios se ven desde arriba, que quizá deja el rival, pero nosotros estudiamos al rival, entendimos cómo teníamos que atacarlos y se dio el balón a profundidad. Creo que ellos no entendieron cómo defenderse. Al final del primer tiempo salieron con un 3-0 y se ve como que fue de entreno pero ellos van a jugar a meter goles, pero el equipo entendió el objetivo, lo que estábamos jugando y como tomar esa ventaja con los espacios y meter los goles al final", analizó.

Corea aseguró que su equipo no va a perdonar a nadie por todo lo que tienen en juego, y espera que esta goleada le dé confianza am grupo a seguir marcando en los próximos partidos.

"Uno no espera todos estos goles pero al final aquí es de ganar, aquí es de que si perdona, uno no va a perdonar, y aquí no estamos para perdonar a nadie. Nos estamos jugando muchas cosas encima y el equipo demostró mucho carácter hoy con los seis goles, se demuestra mucha confianza para el resto del grupo, a los muchachos que metieron gol hoy ojalá que sigan con esa confianza y que este fin de semana sigan con el gol", indicó.

Para Dustin, el partido anterior ante Platense los motivó para conseguir mejorar en su juego y salir motivados para el duelo ante los pamperos.

"Ese partido nos tocó mucho el ego de uno, lo que estábamos jugando… fueron dos circunstancias muy desafortunadas que fue un autogol y un tiro que le pegó muy bien. Creo que estos días que entrenamos los usamos de motivación para enfrentar este partido, más las sugerencias del profesor, donde atacar y ser efectivos a la espalda de ellos para definir como lo hicimos hoy", expresó.

Dustin reveló también cuál fue la clave para que el equipo de San Miguel lograra anotar esta cantidad de goles. Ya que previamente en el torneo Apertura 2022 no habían superado la marca de los dos goles por partido.

"Para mí la dinámica puede ser algo importante hoy, creo que supimos cuando ir para atrás, cuando tocar, cuando manejar la pelota, creo que ellos no nos aguantaron mucho en la dinámica de picar a las espaldas porque sus defensas no salían a los costados y nosotros entendimos el objetivo de las bandas, sucedió eso y al final se dieron los tres goles en el primer tiempo y eso es algo raro que tres goles uno se acomoda como lo hicimos al final del primer tiempo, pero eso sucedió contra Jocoro y eso nos pasó factura, no podíamos hacer eso igual y eso nos va a ayudar para la siguiente fase, los siguientes partidos no dejarnos llevar por el resultado y atacar mejor", observó.

En la próxima jornada, el Águila recibirá en casa al Jocoro, equipo que le quitó la victoria en la primera vuelta en Tierra de Fuego en un partido que ganaban con ventaja de 0-2.

"Jocoro va a venir para ganar pero nosotros sabemos que el estadio de nosotros es muy diferente que el de ellos, vamos a tratar de hacer muchas cosas que hicimos contra Firpo, abrir espacios contra Jocoro y ojalá que sea igual", concluyó.