Dustin Corea: "Lo mejor para mí es seguir jugando en el extranjero"

Firpo, FAS, Águila y hasta Atlético Marte buscaron quedarse con los servicios deportivos del delantero nacional, Dustin Corea, pero el jugador se inclinó por la oferta que le hizo el Xelajú guatemalteco.

Para que Corea hiciera esa elección pesó el hecho de que ya conoce al timonel de los Superchivos, Wálter Claverí, quien fue su estratega en las filas de Mixco, último equipo del atacante en el balompié chapín desde septiembre 2019 a marzo de 2020.

Corea puso en la balanza de las prioridades seguir en la liga guatemalteca porque la ve firme, con respecto a la región centroamericana.

"A mis 28 años, lo mejor para mí es seguir jugando en el extranjero, no porque la de El Salvador no sea buena liga. Es que creo que me puedo expresar mejor futbolísticamente en Guatemala. La gente de ahí, no solo de Mixco, sino que también de otros equipos me ha expresado un cariño, les gusta cómo juego. He tratado de llegar a hacer lo mejor que puedo. Creo que por el momento Xelajú es una buena decisión", apuntó el volante.

Corea valora el hecho de que por su buen trabajo en el Mixco, el seleccionador mayor, Carlos de los Cobos le abrió de nuevo las puertas al equipo absoluto en enero de 2020 para encarar el juego amistoso contra Islandia.

"He vuelto a jugar como delantero. Ese cambio de posición en los equipos ha sido clave para poder volver a la selección. Desde niño he sido delantero, tengo el hambre de gol, llevo el gol entre ceja y ceja. Ese cambio me llevó de nuevo a la selección. Ha sido grato volver a la selección, ojalá que el profesor De los Cobos siga confiando en mí en esa posición de delantero. Ese cambio de posición me ha ayudado", apuntó el nuevo atacante del Xelajú Mario Camposeco.

Guate le viene bien

Corea no juega en el balompié salvadoreño desde 2018, cuando estuvo en las filas de FAS. Ahora en Guatemala, se pondrá la camisa de un segundo equipo, antes lo hizo con Mixco y ahora con Xelajú. Con el plantel de Mixco marcó goles importantes y dejó una estela con sus tantos.

"Tuve que terminar mi proceso en Mixco para unirme a Xelajú, ojalá que mi paso en Xelajú sea igual o mejor que al de Mixco. Con el profesor Claverí he sentido que tengo esa confianza, sabe de mis condiciones, no tuve que pensarlo mucho cuando el profesor Claverí me ofreció ir a Xelajú, el interés de Xelajú estuvo ahí", apuntó el delantero nacional.

Por su parte, desde Guatemala, Claverí confirmó que fue él quien solicitó la llegada de Corea a las filas del equipo de Quetzaltenango.

"Platiqué con él para preguntarle si estaba anuente en venir acá a Xelajú y me dijo que sí. Por lo tanto, negoció su contrato; conozco a Dustin desde hace tiempo, tenemos que ver cómo traerlo ahora a Guatemala, porque está en Estados Unidos", concluyó.