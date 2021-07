Dustin Corea: “Lo difícil de Trinidad y Tobago es su velocidad”

Dustin Corea es uno de los futbolistas que disputó el último encuentro oficial entre El Salvador ante Trinidad y Tobago en la edición del 2013 de la Copa Oro. Según el mediapunta de FAS, lo más difícil de enfrentarse a los trinitenses fue el físico de los rivales y la velocidad de los mismos dentro de la cancha.



“Lo más difícil de enfrentarse a Trinidad y Tobago fue quizá la velocidad que tenían, el físico, juego aéreo, que manejaban las bandas muy bien, que trataban siempre de atacar en profundidad con un jugador que hiciera una jugada de tercer hombre, siempre buscaban hacer esa jugada”, recordó Corea.

El once titular de El Salvador ante Trinidad y Tobago en la ronda de grupos de la Copa Oro 2013. Dustin Corea fue titular en el partido que terminó con marcador de 2-2. Foto El Gráfico



En ese partido, el combinado nacional empató 2-2 con un doblete de Rodolfo Zelaya. Keon Daniel y Kenwyne Jones anotaron para los “Soca Warriors”. El "Fantasma" consideró que se pudo aprovechar ciertas oportunidades que tuvieron en el encuentro para obtener la victoria.



“El equipo era algo nuevo, tratamos de acoplarnos muy rápidamente a medida del profesor (Alberto Castillo) con muchos jugadores. Era una mezcla de muchas cosas ese torneo en la Copa Oro”, explicó Corea.

Derby Carrillo, Richard Menjívar, Dustin Corea, Gerson Mayén y Steven Pudry posan como los jugadores nacidos en Estados Unidos que jugaron para El Salvador en la Copa Oro 2013. Foto El Gráfico



A nivel personal, el atacante mencionó que jugar ese partido fue una bonita experiencia porque fue su primer partido con la selección en Copa Oro, aunque no tuvo el desempeño que él hubiera deseado.



“Mi partido no fue el mejor, no la pasé muy bien sé que pude haber dado mucho más pero era un chavo en un torneo grande que no sabía que tan grande era en ese momento porque era un chavo de 21 años que solo quería jugar, y jugar contra esa selección me ayudó a abrir los ojos”, expresó Dustin.



El californiano añadió que la selección dirigida por Hugo Pérez puede ganar ante Trinidad y Tobago en su compromiso de Copa Oro, y que el equipo viene motivado por su victoria ante Guatemala.



“Tienen toda la posibilidad de hacerlo. Yo creo que el equipo que tenemos es muy dinámico, muy joven que quiere enseñar mucho, demostrar al 'profe' de lo que son capaz, la idea la están sacando. Yo creo que la victoria contra Guatemala les ayudó a ganar esa confianza. Confío mucho en los muchachos y sé que van a sacar un buen resultado”, concluyó.