Dustin Corea: "Ha sido una ruleta rusa de muchas emociones"

El delantero tigrillo, Dustin Corea, se ha convertido en un revulsivo en la parte de complemento en donde ha aportado con goles y volumen de juego. Previo a la final, Corea destacó que hay motivación de sobra y deberán todo por llevarse la corona.

¿Cómo se vive esta semana de la final?

Se vive de una manera muy especial, pero tratamos de pasarlo de lo más normal posible porque hay muchas cosas que si uno las consume, no lo dejan enfocarse en lo que es importante. Lo tomamos tranquilo porque el grupo está motivado, pues el que no se motiva por estar en una final no debería estar en el deporte.

¿Qué se ha entrenado en estos días previo a la final? ¿hay algo que se pueda mejorar?

Quizá se puede mejorar el balón parado, también que estemos un poco más compactos. Los que jueguen ya nos conocemos y es cuestión de seguir en esa línea. También en estos días vamos analizar los errores que cometimos ante el Santa Tecla (en semifinales) y que nos debe servir para mejorar.

Se puso de moda la frase "si no es sufriendo no es FAS " por las últimas clasificaciones del equipo.

Ha sido una ruleta rusa de muchas emociones. Yo vine el 28 de febrero y ya había comenzado el torneo y ya habían problemitas. Se dio también que sacaron a dos jugadores (Néstor Renderos y Xavi García) y se había vivido de todo.

¿Afectó todo ese ambiente?

El grupo, a pesar de lo que se vivió, se fortaleció muy bien. Raúl y Xavi son amigos míos y compañeros y duele cuando se va alguien así y tuvimos que unirnos. Fuimos muy fuertes porque vivimos tropiezos tras tropiezos y pudimos manejarlo gracias al mérito de todo el plantel y la afición. Ahora estamos en la semana más bonita del torneo.

¿Qué te parece el rival?

El Alianza es un buen equipo, se conocen bien al tener años jugando juntos y han jugado muchas finales. Pero nosotros hemos hablado que tenemos que ganar y enfrentar a cualquier rival sin importar quién es. Queremos ganar.

¿Al equipo le ha costado cerrar los partidos?

Hemos pasado un carrusel ante el Santa Tecla donde ganábamos en la serie, luego nos empataron y después a los penaltis. Fue un drama, mucho más de lo que tenía que ser, pero si no es así, sufriendo, no es FAS (ríe). Tenemos que quitarnos eso porque tenemos jugadores para que no nos compliquemos así. El Alianza nos respeta a nosotros y van a querer salir a ganar igual que nosotros.

Ya los enfrentaron en dos ocasiones en el torneo donde no perdieron.

Sacamos un empate y una victoria que nos da la confianza en lo que hacemos.

¿Por dónde pasan las claves para ganar la final?

A veces, cuando uno llega a la final, uno entra y se le olvida cómo jugó ante ellos en el torneo. La única fórmula es ganar, como sea, pero ganar. Te puedo decir algo o poner alguna clave, pero el partido puede ser muy diferente. Vamos a intentar plantear un buen partido con lo que diga el profe, hacer las cosas bien en lo colectivo e individual cuando tengamos la oportunidad, los que estén en la cancha van a darlo todo.

Te has convertido en un revulsivo en el segundo tiempo.

Uno quiere jugar, aportar y aprovechar el tiempo que le den. Ojalá que el domingo sea igual y pueda aportar mi granito de arena como lo he intentado hacer. En algunos partidos se me han dado goles importantes, ojalá que así siga. Uno tiene que estar preparado para lo que venga.

¿Se vive en los jugadores esa rivalidad que ha crecido en los partidos entre el FAS y Alianza?

A veces no es el jugador, es más el aficionado y las redes sociales lo hacen crecer más. Nosotros no queremos perder, por más que digan que ante Alianza no hay que perder, pero en una final cualquier cosa puede pasar. Igual si es Alianza o Jocoro o Limeño, vamos a darlo todo. Sabemos que una final entre FAS y Alianza es lo que la gente quiere ver, esperamos que sea un partido bonito no solo para los jugadores sino también para la afición.

¿Qué te parece que no habrá concentración del plantel en la capital previo a la final?

Me parece bueno porque no se saca al jugador de su ritmo habitual. El estar concentrado solo te hace pensar en eso (partido) y creo que la decisión que se ha tomado de estar en casa con la familia es correcto. Por ejemplo mis papás vienen de Estados Unidos a visitarme, a ver el partido, y tendré tiempo para estar con ellos, relajarnos.

¿Qué te ha parecido el apoyo recibido de la afición?

Desde que vine en 2015 por primera vez no sabía mucho cómo era la afición de acá y poco a poco fui viendo ese apoyo. Ahora siento que nada se compara con lo que hemos vivido y más en los últimos partidos ante Santa Tecla. Ha sido impresionante y uno como jugador quiere estar en estos partidos, con una afición que esté explotando, que esté gritando. Sé que muchos de ellos quisieran estar en el puesto de uno. Esperamos ganar el domingo y darles la copa.