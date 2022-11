Dustin Corea: "FAS estuvo más preparados en los penales y se les dio"

Águila no podrá estar en la final por cosa del destino. Los penaltis no estuvieron de su lado y FAS no falló y jugará la final del Apertura 2022.

Hubo lágrimas de frustración en Águila. como era obvio, la forma en la que quieran dan fuera y la manera en que el equipo buscó el marcador mostró el planteamiento ofensivo que al final no le alcanzó al cuadro migueleño.

Dustin Corea habló tras el partido, felicitó a su ex equipo y lamentó la forma en que los eliminaron. "Creo que fuimos mejores pero no supimos marcar. Al final FAS estuvo mejor preparado y merecieron ganar. nos queda pensar en el segundo tiempo".

"Ahora toca pensar en la próxima temporada. Creo que tenemos un buen equipo pero habrá que analizar y ver en qué se puede mejorar; creo que hoy fuimos mejores pero no supimos concretar cuando teniamos que hacerlo", agregó.

Analizando el partido, Dustin dijo que "la fortuna fue para ellos. En una tanda de penaltis cualquier cosa puede pasar y nosotros no estuvimos acertados. los felicito porque hoy a ellos les toca celebrar", concluyó.

Los jugadores emplumados abandonaron agradeciendo a su afición el apoyo que no fue suficiente. Toca pensar en la próxima temporada.