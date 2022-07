Dustin Corea: "Daré todo por los colores de Águila"

Dustin Corea dio sus primeras palabras como jugador del Águila y habló sobre su última experiencia en el fútbol salvadoreño como jugador de FAS.



El atacante salió campeón con el cuadro tigrillo en el pasado Clausura 2021 y luego de su salida en el Apertura 2021 regresa al balompié salvadoreño para vestir la camiseta del equipo migueleño.



"Feliz de volver a El Salvador. Vengo de un equipo grande para llegar a otro grande y uno sabe las expectativas que hay, así que es un nuevo reto y espero conseguir otro campeonato", comentó Corea.



El nuevo integrante de Águila comunicó que no tenía la confianza por parte del cuerpo técnico de FAS en su última etapa del fútbol salvadoreño.



"Vengo de un lugar dónde no tenía mucha confianza por parte del cuerpo técnico y el de Águila me ha dado la confianza, cree en mí y voy a dar todo para defender los colores de este equipo", destacó Dustin.



Cabe destacar que en los últimos seis meses, el jugador nacional ha estado sin equipo viviendo en Estados Unidos aunque remarcó que ha cuidado su condición física para volver al fútbol profesional lo antes posible.



"He sido cuidadoso con mi dieta, he estado jugando fútbol sala que no es lo mismo y estando en otras actividades así que me tocará hacer una mini pretemporada en estos momentos", explicó el jugador de Águila.



El nuevo elemento de los emplumados se convirtió en el último fichaje del equipo y tendrá una dura competencia con jugadores como Edgar Medrano y Kevin Santamaría quienes utilizan la misma posición en el campo de juego.



"Eso es lo bonito de venir a un equipo así. El que no esté listo se va a defraudar porque hay jugadores que están al nivel de uno", agregó el atacante nacional.