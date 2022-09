Dustin Corea : "Las sensaciones son amargas, merecíamos más"

A pesar de empatar tras venir abajo en el marcador, en Águila no salieron conformes con el resultados. Dustin Corea, autor del gol, consideró que las sensaciones son amargas tras el resultado en el Sergio Torres.

"Las sensaciones son amargas. Merecíamos más porque en la primera parte tuvimos ocasiones que no supimos aprovechar. Anotamos en el segundo tiempo pero quedó la sensación que pudimos hacer mas", comentó Dustin.

El ex de FAS mencionó que "no me molesta salir desde el banco. El técnico sabe que es lo mejor y si puedo ayudar al equipo es importante. Creo que ya he alcanzado una madurez para enojarme por no ser titular. Lo importante es el equipo", concluyó.