Duro golpe a la MLS: Schweinsteiger habla del bajo nivel de la liga estadounidense

El alemán del Chicago Fire, Bastian Schweinsteiger, remarcó las diferencias que hay entre el fútbol de la MLS y el balompié europeo en una entrevista en la que dejó entrever que no todo es gratificante y su acoplamiento al equipo llevará más tiempo de lo que él esperaba.El campeón mundial con la selección alemana en Brasil 2014 se incorporó a las filas del Fire para esta temporada, luego de su salida del Manchester United de José Mourinho, y en las primeras semanas se ha llevado una que otro sinsabor.“Todos sabemos que esta liga no es como la Premier League o la Bundesliga. Puede ser frustrante en el campo, cuando algunas cosas discutidas en la reunión del equipo no se implementan o cuando alguien pierde una pelota o simplemente no tiene ojo para el compañero”, comentó el jugador de 32 años.El europeo matizó que sus declaraciones no eran reproches y sostuvo que las diferencias son grandes. “No culpo a nadie por eso, ese es mi problema. tengo que adaptarme a la liga y hacer frente a esas situaciones. Si lo comparas con el Bayern de Múnich o la selección alemana, la diferencia es enorme. La MLS es interesante porque es evidente que todos pueden vencer a todos y a veces suceden cosas que simplemente no entiendes. Decisiones de árbitros o pases de un compañero de equipo”.Schweinsteiger se incorporó al club norteamericano a finales de marzo y ha tenido acción en seis partidos. Suma dos dos goles con el Chicago Fire.Varios jugadores salvadoreños como Arturo Álvarez, Darwin Cerén y Eriq Zavaleta destacan en la MLS, pero seguramente no recibirán con agrado las palabras de Bastian.