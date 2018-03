Dulce regreso a la primera división para Cristian Gil

El delantero colombiano del equipo Universidad de El Salavdor, Cristian Gil Mosquera, se reportó para el segundo tiempo del partido ante el CHalatenango del pasado miércoles y fue el encargado de marcar el gol del empate sobre el cierre del partido.El artillero colombiano apreció para conectar dentro del área pase desde la banda derecha y celebrar el tanto del empate en un partido que perdían con gol de Bladimir Díaz.Mosquera salió satisfecho por el gol y por el punto de visita en el debut con los escarlatas en la Liga Mayor, “no dimos balón por perdido, sabíamos que estábamos haciendo bien las cosas y no desmayamos hasta encontrar el gol. Me apliqué en el pase y logré marcar, es por esfuerzo de todos. Somos un equipo aguerrido, el profesor Efraín Burgos armó a este equipo para esto, nos quedan 20 finales, debemos seguir aplicados”.Mientras que Efraín Burgos, técnico del equipo escarlata destacó el aporte colectivo del equipo y de Mosquera, "esperamos seguir mejorando y que para el siguiente partido mostrar más, sabemos la calidad humana y futbolistica de Mosquera, ese fue el motivo por el que lo llevé al equipo”.“Nos tenemos que acoplar más, debemos seguir trabajando, los cambios ayudaron, vamos por buen camino y no nos vamos a desesperar “, concluyó.