Duelos decisivos de la Liga de Naciones de la UEFA

La fase de grupos de la tercera edición de la Liga de Naciones de la UEFA está a punto de culminar. Con solo dos jornadas por disputarse, puede haber muchos cambios en el panorama de la Liga A, la máxima categoría.

Para empezar, la vigente campeona de la competición, la selección de Francia, no tiene posibilidades de clasificar a la final four, pero está en peligro de descender a la Liga B si no consigue un resultado positivo en estas jornadas.

Los galos se medirán ante Austria en casa y a Dinamarca como visitante. El equipo dirigido por Didier Descahmps ha estado envuelto en polémica por temas extradeportivos en los últimos días, como la negativa de su figura Kylian Mbappé de participar en una sesión de fotos con la selección por temas de patrocinio.

TE PUEDE INTERESAR: Polémica en Francia: nuevo pulso entre Mbappé y la selección

A eso, se le suma la baja de futbolistas como el delantero Karim Benzema, el capitán Hugo Lloris y el lateral Theo Hernández, todos por lesión.

El duelo más complicado será ante los daneses, puesto que los escandinavos son líderes de grupo y buscan asegurar su clasificación a la Final Four.

En el segundo grupo de la Liga A, Portugal y España están separadas por un punto, siendo los españoles los que llevan ventaja en conseguir un boleto a la Final Four. Ambas escuadras se medirán en la última jornada de la competición.

Los dirigidos por Luis Enrique no deben tropezar en su compromiso ante Suiza para llegar con ventaja ante los lusos, quienes deberán enfrentarse a los checos en su primera prueba de fuego.

En el tercer grupo, las cosas están abiertas para todos sus integrantes. Hungría lidera el grupo con siete puntos, pero de cerca está Alemania con seis unidades e Italia está debajo de los teutones con cinco puntos.

Inglaterra está en el último puesto con tan solo dos unidades, no obstante si triunfa en sus últimos duelos puede asegurar la permanencia.

Alemania se medirá ante Hungría e Italia hará lo mismo ante Inglaterra en la fecha cinco, y en la última jornada, los italianos se enfrentarán a los alemanes y los húngaros recibirán a los ingleses.

En el último grupo de la Liga A, Países Bajos es líder con 10 puntos y buscará sellar su boleto a la Final Four con una victoria ante Polonia, para llegar con más comodidad al cierre de esta fase ante Bélgica. Los belgas están en el segundo puesto con siete unidades y todavía tienen esperanzas de superar a los neerlandeses y clasificar a la siguiente ronda.