Duelo por la capital

El derbi capitalino se volverá a disputar este domingo en el estadio Cuscatlán luego de cuatro años de ausencia en donde el Atlético Marte estuvo en la segunda división. El reto para los carabineros no es fácil pues se enfrentan a un Alianza consolidado en los últimos años y que ha iniciado el Apertura 2020 con mano de hierro.

En los dos partidos que llevamos del campeonato, el Alianza registra dos victorias por 3-0 al Santa Tecla y Chalatenango para dominar a placer el grupo central. En tanto, el Marte suma un empate y una derrota por lo que va por sus primeros tres puntos este domingo en el Cuscatlán.

De acuerdo con el entrenador albo, el español Juan Cortés, el equipo carburba de la mejor manera. "Tenemos buenos jugadores y una idea de juego buena, pero no nos quedamos solo con eso, se necesita actitud y compromiso, que los jugadores crean en lo que hacemos y contentos con el trabajo que hacemos", aseguró.

El Alianza no podrá contar con el delantero colombiano Mitchell Mercado, expulsado en la pasada jornada en Chalatenango, pero eso no preocupa al cuerpo técnico que tiene elementos de buena calidad. Una de las dudas es si Rodolfo Zelaya podrá ver sus primeros minutos del campeonato pues aún no se estrena en el Apertura 2020 y el cuerpo técnico quiere llevarlo de a poco hasta que esté a tono físicamente.

Hasta el momento albos y marcianos se han enfrentado en 182 ocasiones desde 1959. El dominio de la serie es para los paquidermos con 74 victorias por 47 del Marte. En torneos cortos la brecha es mayor con 26 triunfos blancos por apenas cuatro de los azules en 44 encuentros.

Por su parte, el entrenador del Atlético Marte, el argentino Christian Domizzi, confía en que el equipo vaya tomando el ritmo conforme avance el torneo. "Hicimos un buen primer tiempo ante el Santa Tecla en el que pudimos aumentar el marcador. El grupo ha trabajado muy bien pero siempre hay margen de mejora", expuso.