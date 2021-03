Duelo por el liderato del grupo de Occidente

Los equipos de Once Deportivo e Isidro Metapán abrirán este martes por la tarde en Ahuachapán la jornada cinco de la Fase 1 del torneo Clausura 2021 con el extra que el encuentro podría determinar al ganador del grupo de Occidente que lidera por ahora los jaguares de Isidro Metapán con 10 puntos y de forma invicta.

Será el séptimo duelo entre ambas oncenas desde el Apertura 2019 donde la serie está pareja con dos triunfos para cada plantel, la diferencia se marca en los 11 goles que han anotado los metapanecos contra los siete logrados por el equipo de Ahuachapán.

Son apenas dos puntos los que separan a los fronterizos del liderato, algo que el plantel aurinegro de Ahuachapán reconoce ya que pese a que también no conocen la derrota en el Clausura 2021 tras cuatro jornadas la lucha que libran con los pupilos del español Juan Cortés es denodada.

“La idea es ganar cada partido, sea de local o de visitante, tratar de no recibir muchos goles y anotar la mayor cantidad de goles que generamos adelante”, afirmó Dieter Vargas, defensor central del equipo ahuachapaneco.

Vargas advirtió sobre el duelo de este martes ante los jaguares que “tenemos que sobreponernos a todos, no importa que solo tengamos un día menos de descanso por el juego de este martes, lo importante es que debemos seguir trabajando, será un partido duro que debemos ganar”, señaló el defensor mexicano de los fronterizos.

La dirigencia del Once Deportivo buscó adelantar su juego ante los metapanecos para este martes con la idea de contar con sus tres seleccionados preolímpicos que viajarán este miércoles a la eliminatoria de la CONCACAF en Guadalajara, México: el defensor Kevin Menjívar y los volantes Marcelo “el Chiqui” Díaz y Marvin Cartagena; pero al final, tanto los jugadores del Once Deportivo como los jaguares Marvin Márquez y Gerber Chávez se han presentado este lunes a la FESFUT atendiendo la convocatoria girada el pasado domingo por el seleccionador nacional, Hugo Pérez, a fin de someterse a las pruebas médicas exigidas por la CONCACAF previo a su viaje a suelo azteca.

“No nos han contestado nuestra petición al gerente de selecciones, quedaron tres y nos devolvieron dos jugadores, ellos nos dijeron que llegarían hasta el miércoles y después nos dijeron que sería a este lunes”, aclaró carlos Villagrán, gerente deportivo de los aurinegros.

El dirigente del Once Deportivo aseguró sobre el tema que “hablamos con el coordinador de selecciones juveniles al respecto y Diego (Henríquez) me dijo el pasado sábado cuando se le consultó que haría las gestiones pertinentes, pero hasta el momento no tenemos como equipo una respuesta a nuestra petición, si contaremos o no con los tres seleccionados preolímpicos”, indicó Villagrán.

Por su parte, el equipo jaguar llegará con la moral en alto tras su triunfo apretado por 0-1 sobre FAS el pasado domingo en Santa Ana, triunfo que le otorga esa confianza que sus 10 puntos alcanzados por ahora serán vitales para mantenerse de líderes y poder ganar el grupo, algo que para el español Juan Cortés no es un tema primario para su cuerpo técnico.

“Yo miro lo mío, se lo habíamos dicho a los jugadores, que el partido ante FAS acá (en santa Ana) sería serio, es uno de los campos donde tú tienes que dar un golpe en la mesa si es que en verdad quieres estar en las instancias finales y así se habló con ellos y se dió, contentos por ellos porque esto ratifica el trabajo que ha sido duro en la semana para llegar más sueltos al final de esta fase, contento por ello”, resumió el timonel andaluz que enfrentará de nuevo a su ex equipo en su estadio tras empatar en la primera vuelta a un gol en suelo calero.