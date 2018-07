Duelo Alianza - FAS será el encargado de inaugurar el Apertura 2018

El torneo Apertura 2018 de la liga mayor arrancará el 28 y 29 de julio, según se ha confirmado en el sorteo que se realizó este día en las instalaciones del Hotel Sheraton Presidente.

La primera fecha del torneo dejó como partido atractivo el Alianza - FAS en el estadio Cuscatlán. El bicampeón nacional contra los tigrillos santanecos.

La primer fecha tendrá su inauguración oficial el domingo 29 de julio en el estadio Cuscatlán.

La primera división profesional estableció que la cuarta y octava jornada de la primera vuelta se jugará entre semana, el día miércoles, para ajustar el calendario.

En los cinco duelos restantes de la primera jornada se enfrentarán: Águila - Sonsonate, Isidro Metapán - Municipal Limeño; Audaz - Santa Tecla, Pasaquina - Chalatenango y Firpo - Jocoro.

El sorteo determinó que el benjamín, el Jocoro, debute ante el equipo pampero, aunque aún no se sabe dónde, pues el Firpo sigue sin estadio para el siguiente torneo.

Con esto ya está listo el calendario del torneo Apertura 2018.

PARTIDOS DE LA PRIMERA FECHA

Pasaquina vs. AD Chalatenango

Águila vs. Sonsonate

Alianza vs. FAS

Isidro Metapán vs. Municipal Limeño

Audaz vs. Santa Tecla

Firpo vs. Jocoro

ENTUSIASMADOS CON EL TORNEO

Rodrigo Meléndez, de Pepsi El Salvador, destacó que "estamos emocionados de realizar otra Liga Pepsi, donde el sano esparcimiento familiar es prioridad desde 2013. Le damos la bienvenida a Jocoro, nuevo miembro de la primera división y seguimos comprometidos con nuestra labor social", destacó.

Por su parte, Ernesto Alwood, presidente de la primera división, dijo que "estamos entusiasmados en iniciar la liga, que se ha convertido en un evento importante a tal grado que se ha logrado una extensión del patrocinio por cuatro años más".