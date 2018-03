Drogba es el nuevo compañero de Romilio Hernández en el Phoenix Rising

Didier Drogba, exjugador del Chelsea y de la selección de Costa de Márfil será compañero del salvadoreño Romilio Hernández luego de confirmar su llegada al equipo Phoenix Rising de la USL de los Estados Unidos.El el plantel de jugadores del Phoenix ya se encuentra el atacante británico Shaun Wright-Phillips (ex Manchester City y Chelsea) y con el goleador mexicano Omar Bravo (ex Deportivo La Coruña) por lo que ahora el equipo estadounidense formará un tridente de lujo.Según medios internacionales, Drogba, de 39 años de edar negoció un contrato con tres años de duración, en el cual haría una especie de transición en el segundo año para pasar de jugador a directivo deportivo del club.Phoenix cuenta con Romilio Hernández en sus filas luego que el jugador salvadoreño, que fue parte de la selección sub 20 que disputó el mundial de Turquía 2013 fuera cedido por el Portland Timbers de la MLS, liga en la que Arturo Álvarez comparte equipo con el alemán Bastian Schweinteiger (campeón del mundo en Brasil 2014), en el Chicago Fire.Drogba ya tiene rodaje en el fútbol de los Estados Unidos ya que en 2015 fue el fichaje bomba del Impact de Montreal de la MLS.“Queremos que nuestro club y nuestra ciudad sean sinónimo de excelencia internacional, y Didier Drogba es un testimonio del compromiso de Phoenix FC rumbo a esa misión", dijo el dueño del Phoenix Club, Berke Bakay.