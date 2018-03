Dragón también se queda sin técnico interino

Santos Noel Rivera, preparador de porteros y técnico interino del Dragón, no dirigirá el partido contra el Universidad de El Salvador (UES) del próximo sábado y decidió hacerse a un lado, situación que ya expuso a la directiva del equipo verdolaga.Entre los motivos de no seguir como entrenador del equipo mayor, Rivera mencionó la actitud y acciones de unos jugadores durante el partido contra Sonsonate (que perdieron los mitológicos por 2-0) y complicó su situación en la tabla acumulada del torneo que define el descenso.“He decido, ante unas acciones que se dieron de parte de algunos jugadores, hacerme a un lado y regresar a trabajar a la categoría de reserva que es para lo que a mi me contrataron. Es definitivo ya no estoy ligado con el equipo de primera división”, mencionó el exportero.Sobre las acciones de estos jugadores, Rivera hizo mención directa de Aurelio Vásquez y Marcio Ayala, que según explicó se negaron a ingresar al minuto 25 del segundo tiempo.“No puedo estar con jugadores perdedores, irrespetuosos y que no son para nada profesionales. Por el momento ellos son los que no están a gusto con que yo esté ahí y no sé si habrá otros”, expresó el exjugador.Rivera también habló de la actitud del defensor Luis Hernández, que fungía como capitán, pero ayer portó el gafete Óscar Orlando Portillo y al parecer la decisión no fue de su agrado.“Luis Hernández anduvo incómodo y la actitud que tomó fuera del terreno fue la misma que mostró dentro del campo y ante esto yo decido hacerme a un lado. Hablé con directiva y ellos aceptaron mi decisión”, agregó el exfutbolista.Santos Rivera reconoció que la decisión es un momento difícil para el equipo, pero la junta directiva ya tenía un nuevo técnico el cual presentarán en las próximas horas.Respecto al juego contra Sonsonate, Rivera señaló falta de carácter, que no vio la fortaleza de otros juegos de su pupilos y que algunos no obedecieron el trabajo táctico que estaba planificado.