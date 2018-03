Dragón sigue en primera, pero jugador denuncia atraso salarial

René Urrutia, volante de los mitológicos, celebró el gol que salvó la categoría mitológica ante el Águila y aseguró que tiene un significado especial para el equipo por los atrasos salariales que vive el equipo.

"Una vez 'Meme' González (portero mitológico) lo dijo. Esto es más difícil que pelear una final. Es más importante que pelear una final, porque uno la puede perder y sigue en primera. Y creo que descender eso nadie te lo quita. Salvar la categoría fue de mucho esfuerzo, porque tenemos dos meses y medio de no cobrar", aseguró Urrutia.

El mediocampista mitológico aseguró que por ahora los mitológicos solo han recibido un mes de lo adeudado, lo cual representa una situación difícil para los escupefuego.

"Aquí sabemos que un mes de salario para nosotros no es nada. Y nuestras familias han estado luchando por salir adelante para apoyarnos", aseguró el jugador mitológico.

Henry Vanegas, técnico verdolaga, también festejó la salvación de la categoría ante los emplumados y manifestó que fue fruto del apoyo que tuvo de la dirigencia verdolaga.

"Agradezco a la directiva. Era gente que no me conocía. Pero yo vine con la fe grande de que íbamos a sacar al Dragón del hoyo donde estaba. No lo hice yo solo. Afición, directiva y jugadores hacen parte de este triunfo", detalló Vanegas.