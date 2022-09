Dragón se estrena con victoria al derrotar a Firpo en Usulután

El Dragón sacó su primera victoria del Apertura 2022 al derrotar a Firpo en el Sergio Torres Rivera por 1-2, en un duelo que empezó dominando la escuadra visitante, pero los pamperos estuvieron cerca del empate en el cierre del juego.



El conjunto mitológico arruinó el 99 aniversario de Firpo y en su propia casa le propinó su primera derrota del torneo, por lo que el cuadro pampero amanecerá último del grupo A.



Para los verdolagas marcaron Jhon Montaño y Kevin Moreno, mientras que para los usulutecos anotó Raúl Peñaranda.



Firpo llegó a este encuentro con las bajas de Gersain Caicedo, Styven Vásquez, Alexis Maravilla, Jefferson Polío y Álvaro Lizama, todos por lesión. En el caso de Lizama, el futbolista queda fuera por el resto de la temporada por una cirugía debido a una ruptura de meniscos.



El cuadro mitológico se lanzó al ataque desde el primer minuto del juego, jugando con intensidad para buscar el primer gol. A los dos minutos de haber empezado el juego, Herbert Sosa, ex Firpo, estrelló el esférico en la zaga pampera, en un intento de sorprender al arquero desde larga distancia.



Firpo salió más tranquilo, tratando de pausar la intensidad ofensiva de Dragón intentando salir más despacio desde la línea defensiva.



Dragon siguió llegando con intensidad, aunque sin precisión. Elmer Bonilla ejecutó un tiro desde fuera del área.



La insistencia de los mitológicos fue recompensada, y Jhon Montaño ejecutó un disparo con su pierna izquierda para abrir el marcador, logrando meter el esférico en la esquina inferior izquierda gracias a un rebote en el poste.



Era el 0-1 y la esperanza de los migueleños de conseguir sus primeros puntos del torneo.



Montaño, Herbert Sosa y Javier Fermán seguían moviendo el ataque del Dragón, provocando que la escuadra verdolaga estuviera más cerca de un segundo gol que los locales de conseguir el primero.



Los usulutecos no se encontraban en el partido, la imprecisión de los pases era constante y le era difícil salir de su propia mitad de cancha.



A pesar de esto, poco a poco se fue metiendo en el partido. El técnico Carlos Romero sacó a Geovanny Sigarán para dar paso a Iván Castro.



Eduardo Vigil ejecutó un tiro libre que fue atajado a una mano por Felipe Amaya.



Las llegadas de Dragón bajaron un poco, no obstante cada oportunidad era muy peligrosa.



Cuando mejor jugaba Firpo, el equipo visitante incrementó su ventaja en el resultado.



Kevin Moreno puso el segundo gol del partido en una jugada de tiro de esquina sobre el minuto 40.



El Dragón cerró mejor la primera parte, encerrando a los locales en su mitad de cancha, quienes tenían pocos espacios para avanzar.



Segundo tiempo



Para la segunda mitad, el guión no cambió mucho; el Dragón arrancó con intensidad y tuvo las primeras oportunidades del complemento en ataque.



El panorama no parecía alentador para los pamperos, puesto que su mejor jugador y capitán, Eduardo Vigil, abandonó el terreno de juego en una camilla.



En medio de esta incertidumbre, el Firpo logró recortar distancias.



Sobre el minuto 57,Santos Guzmán intentó poner por encima de Felipe Amaya tras una mala salida del guardameta, sin embargo, el esférico se estrelló en el travesaño. Raúl Peñaranda estuvo atento a la trayectoria del balón y cabeceó la pelota.



Esta anotación fue una inyección anímica para los locales. Carlos Romero hizo dos cambios para salir con todo, metió a la cancha a Cristopher 'Platanito' Galeas y a Enrique Contreras, quien había sufrido un esguince tras el juego ante Águila, según un comunicado publicado por el equipo pampero antes del duelo ante los mitológicos.



Dragón también respondió. Montaño estuvo cerca de marcar su segundo gol, mandando la pelota al travesaño en un disparo lejano.



Montaño tuvo otra oportunidad al minuto 64, cuando tuvo un mano a mano contra Óscar Sánchez, y fue el guardameta quien salió con éxito y tapó el disparo, aunque el atacante pudo haber definido mejor.



Firpo se sostuvo en parte con las actuaciones de Sánchez, quien fue determinante para evitar más goles, con sus salidas oportunas y sus atajadas claves.



La escuadra ultralempina mejoró en sus llegadas y comenzó a acorralar a los mitológicos.



Cristian Cisneros ejecutó un disparo de larga distancia que apenas se fue elevado por encima de la meta visitante. Galeas tuvo un mano a mano que fue cortado por la zaga migueleña. Un cierre de infarto en la "Caldera del Diablo".



Firpo estuvo cerca de conseguir el empate, no obstante no logró su objetivo. El Dragón conoció la victoria en su regreso a primera división.