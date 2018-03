Dragón pierde dos extranjeros previo al Clausura 2017

A las puertas del inicio del torneo Clausura 2017, el Dragón se queda sin dos de sus refuerzos extranjeros al anunciar la salida de Mauro Aldave y del hondureño Melvin Leonel Batiz.

Aldave fue confirmado como nuevo fichaje para el Clausura 2017 a finales de diciembre, pero según informó Nelson Ancheta, técnico del cuadro migueleño, la gerencia del equipo le notificó que no continuaría.

“Él habló con René Sorto (gerente) que tenía asuntos personales y decidió no continuar con nosotros. El gerente me comunicó que él tenía esa dificultad y va a viajar. No es decisión técnica y él ya no se presentó a entrenar", explicó Ancheta.

Sobre la salida del charrúa, Héctor Escobar Sorto, presidente del Dragón comentó que es un punto que analizarán mañana.

“Vamos a hacer un análisis de la situación con el profe Ancheta. Aldave había firmado contrato y quedamos que estaba en valoración de su rendimiento para poderlo inscribir. El contrato se rescindirá de mutuo acuerdo y él sabe que estaba en evaluación”, explicó.

NO HUBO ACUERDO ECONÓMICO

Según Sorto, con el catracho Batiz no se logró un acuerdo económico con el equipo Real Sociedad de Honduras con el cual el futbolista tiene contrato.

“Ellos pedían un cantidad por el préstamo del jugador que no estaba a nuestro alcance ni en condiciones. Había una diferencia de miles”, dijo el dirigente.

El Dragón podría confirmar en las próximas horas el fichaje del delantero hondureño Pedro Joel Vargas, que se incorporó este martes a las filas del cuadro migueleño, pero falta el visto bueno del técnico.

Además de Pedro Vargas, el Dragón podría incorporar al jamaiquino McKaully Tulloch, que el torneo anterior jugó con el UES. “Estamos esperándo a Tulloch, vamos a ponernos de acuerdo para que él se incorpore al equipo”, indicó Sorto.